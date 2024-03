Oči u oči sa smrću: 5 glumaca koji su umalo okončali život na snimanju

Iako glumce rijetko uspoređujemo s, primjerice vatrogascima kojima je na svakoj intervenciji “glava u torbi”, zapravo zna biti riječ o itekako opasnom zanimanju. Ovi glumci su to shvatili na teži način.

Koliko atraktivan, toliko i opasan – možda je najbolji opis glumačkog posla. S jedne strane daje mogućnost upoznavanja, prije svega sebe, a onda i niza drugih ljudi bez obzira je li riječ o ljudima čiji lik utjelovljuju ili pak “vojsci” ljudi potrebnih za uspješnu produkciju filma, a s druge strane podrazumijeva frustracije i povećava stres. Tome smo svjedočili lani kad su se glumci upustili u višemjesečni štrajk jer smatraju da im egzistenciju ugrožavaju ugovori o uslugama streaminga, ali i sve češća upotreba umjetne inteligencije u samoj produkciji. Ipak, ti se problemi ne mogu usporediti s onima kad im je na snimanju ugrožen – život, piše Kinofilm.

Iako zvuči pretjerano, zapravo takve situacije zapravo uopće nisu rijetke. Evo samo nekoliko primjera dobro poznatih glumaca koji su na svome poslu smrti gledali u oči…

5. Sylvester Stallone

Budući da je iza njega čitav niz akcijskih filmova, ne čudi da se Sylvester Stallone nalazi na ovoj listi. Iako o svojim ozljedama ne govori javno, u drugoj sezoni reality serije The Family Stallone, glumac je kolegama savjetovao korištenje kaskadera u opasnim scenama. Sam se nikad nije za njih odlučivao, no sad žali zbog takve odluke.

Prvi put u velikom problemu bio je tijekom snimanja Rockyja IV (1985.), tad je skoro nastradao od šake svog kolege, Dolpha Lundgrena. Štoviše, upravo mu je on sugerirao da ga pokuša nokautirati kako bi borba Rockyja i Drage izgledala što vjernije.

“U jednom trenutku me tako snažno udario u vrh glave da sam osjetio kako mi se kralježnica sabija, a potom me udario moćnim aperkatom. Te noći su mi počeli oticati prsa i srce. Helikopterom hitne pomoći sam prebačen iz hotela u obližnju medicinsku ustanovu i u jedinici intenzivne njege proveo idućih devet dana”, rekao je svojevremeno Stallone dodavši da su mu liječnici rekli da je srce nastavilo oticati da bi umro.

Kao da to nije bilo dovoljno, Sly je i na snimanju Plaćenika (The Expendables, 2010.) bio teško ozlijeđen, a posljedice te ozlijede i danas osjeća. Opet je bila u pitanju tučnjava, no ovaj put s bivšim profesionalnim hrvačem Steveom Austinom. I opet si je sam kriv jer je kao redatelj filma inzistirao na ponavljanju scene sve dok ne bude dovoljno uvjerljiva.

“Na kraju je završila frakturom mog vrata. Slijedio je niz operacija, a i sada imam metalnu pločicu u vratu”, rekao je jednom prilikom Stallone.

Tko su ostali glumci koji su se na setu susreli sa smrtnom opasnoću