Objavljene nominacije za Zlatni globus 2025., film sa Selenom Gomez pomeo konkurenciju!

Objavljene su nominacije za 82. dodjelu prestižne nagrade Zlatni globus.

Objavljene su nominacije za 82. dodjelu prestižne nagrade Zlatni globus. Dodjela će se održati 5. siječnja, a ceremoniju će voditi komičarka Nikki Glaser.

''Dodjela Zlatnih globusa nije velika večer samo za TV i film već i za komediju'', rekla je Glaser.

''To je jedan od rijetkih slučajeva kada showbiz ne samo dopušta nego i potiče da ismijavamo s ljubavlju. Barem se nadam. To je uzbudljiv, ali izazovan nastup jer je uživo, nepredvidiv i pred najvećim holivudskim zvijezdama.''

S čak 10 nominacija, prednjači film 'Emilia Pérez' u kojem je ulogu ostvarila Selena Gomez. 'The Bear' ima najviše nominacija od serija, njih pet, a slijede ga 'Shōgun' i 'Only Murders in the Building' s četiri. Nominacije su pročitali Mindy Kaling i Morris Chestnut.

Najbolji film - drama

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Najbolji film - mjuzikl ili komedija

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Najbolja glumica u filmu - drama

Pamela Anderson - 'The Last Showgirl'

Angelina Jolie - 'Maria'

Nicole Kidman - 'Babygirl'

Tilda Swinton - 'The Room Next Door'

Fernanda Torres - 'I’m Still Here'

Kate Winslet - 'Lee'

Najbolji glumac u filmu - drama

Adrien Brody - 'The Brutalist'

Timothée Chalamet - 'A Complete Unknown'

Daniel Craig - 'Queer'

Colman Domingo - 'Sing Sing'

Ralph Fiennes - 'Conclave'

Sebastian Stan - 'The Apprentice'

Najbolja glumica u filmu - mjuzikl ili komedija

Amy Adams - 'Nightbitch'

Cynthia Erivo - 'Wicked'

Karla Sofía Gascón - 'Emilia Pérez'

Mikey Madison - 'Anora'

Demi Moore - 'The Substance'

Zendaya - 'Challengers'

Najbolji glumac u filmu - mjuzikl ili komedija

Jesse Eisenberg - 'A Real Pain'

Hugh Grant - 'Heretic'

Gabriel LaBelle - 'Saturday Night'

Jesse Plemons - 'Kinds of Kindness'

Glen Powell - 'Hit Man'

Sebastian Stan - 'A Different Man'

Najbolja sporedna glumica

Ariana Grande - 'Wicked'

Selena Gomez - 'Emilia Pérez'

Felicity Jones - 'The Brutalist'

Margaret Qualley - 'The Substance'

Isabella Rossellini - 'Conclave'

Zoe Saldaña - 'Emilia Pérez'

Najbolji sporedni glumac

Yura Borisov - 'Anora'

Kieran Culkin - 'A Real Pain'

Edward Norton - 'A Complete Unknown'

Guy Pearce - 'The Brutalist'

Jeremy Strong - 'The Apprentice'

Denzel Washington - 'Gladiator II'

Najbolji film koji nije na engleskom jeziku

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Najbolji redatelj u filmu

Jacques Audiard - 'Emilia Pérez'

Sean Baker - 'Anora'

Edward Berger - 'Conclave'

Brady Corbet - 'The Brutalist'

Coralie Fargeat - 'The Substance'

Payal Kapadia - 'All We Imagine as Light'

Najbolji scenarij

Emilia Pérez

Anora

The Brutalist

A Real Pain

The Substance

Conclave

Najbolji animirani film

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Najbolja serija - drama

The Diplomat

Mr. and Mrs. Smith

Shogun

Squid Game

Slow Horses

The Day of the Jackal

Najbolja serija - mjuzikl ili komedija

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Najbolja miniserija, antologijska serija ili TV film

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

Najbolji glumac u televizijskoj seriji - drama

Donald Glover - 'Mr. and Mrs. Smith'

Jake Gyllenhaal - 'Presumed Innocent'

Gary Oldman - 'Slow Horses'

Eddie Redmayne - 'The Day of the Jackal'

Hiroyuki Sanada - 'Shōgun'

Billy Bob Thornton - 'Landman'

Najbolja glumica u televizijskoj seriji - drama

Kathy Bates - 'Matlock'

Emma D’Arcy - 'House of the Dragon'

Maya Erskine - 'Mr. and Mrs. Smith'

Keira Knightley - 'Black Doves'

Anna Sawai - 'Shōgun'

Keri Russell - 'The Diplomat'

Najbolji glumac u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl

Adam Brody - 'Nobody Wants This'

Ted Danson - 'A Man on the Inside'

Steve Martin - 'Only Murders in the Building'

Jason Segel - 'Shrinking'

Martin Short - 'Only Murders in the Building'

Jeremy Allen White - 'The Bear'

Najbolja glumica u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl

Kristen Bell - 'Nobody Wants This'

Quinta Brunson - 'Abbott Elementary'

Ayo Edebiri - 'The Bear'

Selena Gomez - 'Only Murders in the Building'

Kathryn Hahn - 'Agatha All Along'

Jean Smart - 'Hacks'

Najbolji glumac u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu

Colin Farrell - 'The Penguin'

Richard Gadd - 'Baby Reindeer'

Kevin Kline - 'Disclaimer'

Cooper Koch - 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'

Ewan McGregor - 'A Gentleman in Moscow'

Andrew Scott - 'Ripley'

Najbolja glumica u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu

Cate Blanchett - 'Disclaimer'

Jodie Foster - 'True Detective: Night Country'

Cristin Milioti - 'The Penguin'

Sofía Vergara - 'Griselda'

Naomi Watts - 'Feud: Capote vs. The Swans'

Kate Winslet - 'The Regime'

Najbolji sporedni glumac u TV seriji

Tadanobu Asano - 'Shōgun'

Javier Bardem - 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story'

Harrison Ford - 'Shrinking'

Jack Lowden - 'Slow Horses'

Diego Luna - 'La Maquina'

Ebon Moss-Bachrach - 'The Bear'

Najbolja sporedna glumica u TV seriji

Liza Colón-Zayas - 'The Bear'

Hannah Einbinder - 'Hacks'

Dakota Fanning - 'Ripley'

Jessica Gunning - 'Baby Reindeer'

Allison Janney - 'The Diplomat'

Kali Reis - 'True Detective: Night Country'

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neda Ukraden s unučicama okitila jelku pa su zajedno pozirale, sve je iznenadilo opušteno kućno izdanje pjevačice!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Popularni bosanski pjevač i supruga čekaju drugo dijete, reakcija starijeg brace kad je saznao spol bebe sve je nasmijala do suza!