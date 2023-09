Pogledajte što je to rasplakalo najseksi baku na Balkanu: "Ne krijem emocije koje su prisutne"

Neda Ukraden nije mogla zaustaviti svoje suze radosnice, a one su potekle zbog dobitka nagrade za njezin bezvremenski hit "Zora je svanula".

Pjevačica Neda Ukraden na svom Instagram profilu pohvalila se velikom nagradom koju je dobila u svojoj glazbenoj karijeri.

Neda je na Ohrid festu dobila nagradu za svoj bezvremenski hit "Zora je svanula" što ju je veoma raznježilo pa je u jednoj emisiji čak i zaplakala.

Svime se pohvalila i na svom Instagram profilu na kojem je pozirala u elegantnom izdanju s priznanjem u rukama.

"Od svih priznanja ova nagrada je kao kruna - nagrada koju su mi muzički stručnjaci i publika dodjelili", napisala je u opisu.

"Bravo Nedo, čestitam ti od srca", napisao joj je kolega Željko Samardžić.

"Uvijek divna i prekrasna žena", "Divna naša Neda", "Svaka vam čast", "Zasluženo", "Najljepša na svijetu", pisali su u komentarima njezini fanovi.

"Zaista sam presretna! Ne postoji nagrada koju nisam dobila u svojoj bogatoj karijeri, ali kada dobijete priznanje da imate pjesmu koja je bezvremenski hit, zaista ne krijem emocije koje su prisutne. Oči su mi bile pune suza, plakala sam kao malo dijete. Veliko hvala dugujem svojoj publici", izjavila je Neda za portal Avaz.ba.

Nedavno je za naš In Magazin otkrila i kako uspjeva tako dobro izgledati.

"Ono što je bitno to je to neko duhovno zdravlje. Pazite možete biti utegnuti kao struna i vrlo nesretni i onda vas ta nesreća ozlojađenost ždere, jede, pravi vam, ne samo bore, nego vam pravi jednu nezdravu kemiju u organizmu. I to je moja poruka svim ženama, pogotovo ženama jer od nas se traži mladost pod svaku cijenu. Mislim da zrelost donosi jedan ljepši, normalniji, miriniji život, sve to što je u mladost must be, must have. To kad si zreo da izvagaš, možeš da izvagaš i kažeš pa baš i ne moram ja to jel", pojasnila je Neda tada.

