Neda Ukraden priznala što misli o tituli najseksi bake Balkana, ali i tko bi ju najbolje glumio u filmu: "Mislim da sličimo baš!"

Životna strast i nevjerojatna snaga zaštitni su znakovi Nede Ukraden. Ikona glazbene scene ovih prostora otkrila je zašto više ne traži idealnog partnera, koga bi voljela da je glumi u biografskom filmu te sve o odbijanju unosne ponude. O čemu se radi, doznala je Ana Vela u prilogu IN Magazina.

Neda Ukraden je nedavno proslavila rođendan i ušla u novo životno razdoblje.

"Divno je, fantastično. Ja sam sada u tako jednoj divnoj fazi života da zbilja uživam i to nije nikakva fraza. Meni je uvijek divno kad se probudim, to rođendansko jutro, a okružena sam svojim najmilijima imam puno ljubavi i Bogu hvala zdravlja. Što čovjek više da poželi, stvarno?", zapitala se Neda.

Često ju nazivaju najzgodnijom bakom Balkana i izgleda uistinu sjajno, objavljuje često fotografije u kupaćem kostimu. A evo kako održava formu, ali i vitalnost.

"Ono što je bitno to je to neko duhovno zdravlje. Pazite možete biti utegnuti kao struna i vrlo nesretni i onda vas ta nesreća ozlojađenost ždere, jede, pravi vam, ne samo bore, nego vam pravi jednu nezdravu kemiju u organizmu. I to je moja poruka svim ženama, pogotovo ženama jer od nas se traži mladost pod svaku cijenu. Mislim da zrelost donosi jedan ljepši, normalniji, miriniji život, sve to što je u mladost must be, must have. To kad si zreo da izvagaš, možeš da izvagaš i kažeš pa baš i ne moram ja to jel", pojasnila je Neda.

S Nedom smo se našli na rivi u TivAtu gdje je privezan jedrenjak Jadran za koji je vežu brojne uspomene.

"Vidite, na ovom brodu koji smo mi nekad zvali brod luđaka je bilo mjesto koje je sa sobom nosilo poznate pjevače. Tih godina od Olivera, Kiće, Fosila na velikoj reviji Jadrana i ja sam upravo pisala o tome u svojoj knjizi "Zora je svanula"", izjavila je Neda.

Neda je zzjavila da bi u biografskom filmu idealna situacija bila da ju glumi Nina Badrić.

"Pa Nina mi je prvo draga osoba, drugo mislim da onako baš fizički sličimo, bar to lice. Mislim da bi ta fizička podudarnost bila skoro idealna", smatra Neda.



Rusi su željeli kupiti njezinu kuću u Boki Kotorskoj, no odbila ih je.

"Pa znate što, ja sam to napravila dok sam se zabavljala s Jeleninim tatom, mojim bivšim suprugom koji je po majci porijeklom iz Lepetana. Ona je naravno užasno vezana bila za oca i ona je kao dijete zavoljela sve to skupa", otkrila je Neda.



Isticala je da traži idealnog supruga, a evo koje bi kvalitete trebao imati i traži li ga još.



"Ja ističem stalno da ja ne tražim idealnog supruga jer takav sigurno ne postoji. Jer ja sam nažalost ona vrsta žene koja kad ima svog čovjeka, za koga misliš to je to, onda je to davanje baz zadrške. Onda je to najljepše jelo, najljepši tanjur, najljepša čaša, serviranje, nije to često ni prepoznato ni uzvraćeno. Što bi rekla moja baba žali Bože truda", zaključila je.

Nadamo se da će se netko vrijedan truda ipak pojaviti.

