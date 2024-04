Možete li pogoditi koja su prava imena ovih slavnih glumaca?

Promjena imena dugogodišnja je holivudska praksa. Otkrivamo tko je sam izabrao ime, a kome su to učinili roditelji ili pak – automatski ispravak teksta na mobitelu.

Ime je jedna od onih značajki svake osobe koje uvelike utječe na stvaranje (prvog) dojma. Oduvijek su toga bili svjesni holivudski glumci koji su nastojali osmisliti “zvučna” imena po kojima ćemo ih pamtiti. Potvrda tome svakako je činjenica da malo tko zna za Normu Jean Baker ili pak Mariona Roberta Morrisona, ali ih svi znaju pod umjetničkim imenima Marilyn Monroe i John Wayne.

Za promjenu imena odlučila se i britanska glumica i humanitarka Audrey Hepburn koja je odustala od svog pravog imena Audrey Ruston i unijela pomutnju u Hollywoodu jer mnogi misle da je u krvnom srodstvu s još jednom zvijezdom klasičnog Hollywooda, Katharine Hepburn, piše Kinofilm.

Slične primjere mogli bismo nizati u nedogled, no ovom prilikom donosimo tek nekoliko iz novije povijesti…

Joaquin Phoenix – pravim imenom Joaquin Rafael Bottom

Glavni glumac iz filma Joker: Ludilo u dvoje (Joker: Folie à Deux), čije objavljivanje očekujemo u jesen, jedan je od trenutačno najtraženijih glumaca u Hollywoodu i jedan u nizu onih čije se današnje ime razlikuje od onoga koje su dobili po rođenju.

Ne može se poreći, Phoenix zvuči baš “holivudski”, no zanimljivo je da, danas 49-godišnji, glumac nije sam došao na ideju promjene imena, niti je o njemu odlučivao. Naime, njegova je obitelj promijenila svoje prezime u Phoenix kad je Joaquin bio dijete, a novim prezimenom htjeli su unijeti malo “besmrtnosti” i odmaknuti se od pretežito negativnog, a u nekim slučajevima i pogrdnog (“stražnjica”), značenja njihovog originalnog prezimena Bottom.

Dakle, Joaquin Phoenix su odabrali inspirirani egipatskom mitologijom u kojoj postoji biće prikazano kao vatrena ptica. Mit kaže da je feniks ptica crveno-zlatne boje koja na kraju životnog ciklusa izgori, a iz pepela nastane mladi feniks.

Možda je to do prezimena pa se i Joaquin Phoenix nakon jednog, odmah pojavi u sljedećem filmu. Samo u nekoliko posljednjih godina imali smo ga prilike gledati u naslovima o kojima se pričalo. Između ostalog, 2019. je objavljen film Todda Phillipsa Joker, u kojem glumi naslovnu ulogu.

U crno-bijela drami Idemo, idemo (C’mon C’mon) gledali smo ga 2021., a 2023. igrao je naslovne uloge u horor komediji Arija Astera Beau se boji (Beau Is Afraid) te u povijesnom spektaklu Ridleyja Scotta, Napoleon. Kako smo već spomenuli, ove godine reprizirat će ulogu Jokera, a već snima crnu komediju Arija Astera Eddington za koju se još uvijek čeka definiranje datuma objave.

Vin Diesel – pravim imenom Mark Sinclair

On je danas sinonim za franšizu Brzi i žestoki (Fast and Furious) i kad bi vas netko pitao pod kojim je još imenom Vin Diesel poznat, odgovor bi sigurno bio Dominic Toretto, a nikako Mark Sinclair. Upravo je ovo potonje njegovo pravo ime koje je promijenio još dok je radio kao izbacivač u njujorškom noćnom klubu Tunnel. Želio je tada da mu ime bude više u skladu s poslom kojim se bavi, dakle, malo “oštrije” te se odlučio za ime pod kojim ga danas znamo. A znamo ga kao Vina Diesela, no većina nas ne zna da je “Vin” zapravo skraćena verzija prezimena koje je njegova majka uzela nakon udaje – Vincet – dok je Diesel nadimak koji su mu prijatelji nadjenuli zbog svojstvene mu energičnosti.

Osim prema filmu, Diesel ima sklonosti i prema glazbi. Surađivao je na soundtracku za Brze i žestoke te objavio i nekoliko pjesama.

Ipak poznatiji je kao glumac, posebno po ulozi Doma Toretta, strastvenog vozača uličnih utrka i mehaničara kojeg odlikuje duboka lojalnost prema svojoj “obitelji” – skupini bliskih prijatelja i suradnika. Poznat je po svojoj hrabrosti, iznimnoj vještini vožnje i sposobnosti da uvijek ostane korak ispred svojih protivnika.

Osim Brzima i žestokima, Diesel je svoj doprinos dao i drugim franšizama, primjerice xXx filmskom serijalu u čijem je fokusu Xander Cage, ekstremni sportaša koji postaje tajni agent za američku vladu. Njega, dakako glumi Vin Diesel koji je poznat i po tome što je u Marvelovim filmovima glas posudio simpatičnom biću Grootu koje je, unatoč ograničenom vokabularu, sposobno izraziti širok raspon emocija. Osim toga, tumačio je i glavni lik u SF akcijskoj franšizi Riddick koja je započela filmom Planet tame (Pitch Black, 2000.), a nastavljena je naslovima Riddickove kronike (The Chronicles of Riddick, 2004.) i Riddick (2013.). O četvrtom nastavku govori se od objavljivanja posljednjeg filma, a čini se da se na njemu napokon ozbiljno radi.

