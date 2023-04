Legendarni sportaš uhvatio je ženu s Bradom Pittom, nije mu baš bilo svejedno kad ga je ugledao: "Trebali ste mu vidjeti lice!"

Mike Tyson je krajem 80-ih godina uhvatio ženu s Bradom Pittom u škakljivoj situaciji koju je kasnije sa smiješkom prepričavao i u medijima.

Holivudski glumac Brad Pitt godinama već slovi kao miljenik žena i opasni šarmer, a ovih je dana na društvenim mrežama isplivao podsjetnik na njegovu aferu sa suprugom popularnog boksaša Mikea Tysona, koji ih je i zatekao zajedno.

Pogledaj i ovo a nije brad pitt... Angelina Jolie otkrila s kim je snimila najdražu intimnu scenu u karijeri, riječ je o jednom markantnom glumcu

Mike je o neugodnom trenutku i sam progovorio te izjavio da je, iako se u to vrijeme razvodio od glumice Robin Givens, svakodnevno dolazio k njoj voditi ljubav, sve dok jednog dana tamo nije našao Brada Pitta.

"Trebali ste mu vidjeti lice kad je vidio mene", izjavio je Mike jednom prilikom.

Mike i Robin vjenčali su se 1988. godine, no brak je kratko potrajao i bio je obilježen nasiljem. Ona je podnijela zahtjev za razvodom samo tri mjeseca kasnije navodeći kao glavni razlog zlostavljanje, nakon čega je navodno dobila nagodbu u iznosu više od 10 milijuna dolara.

Robin je inače diplomirala na Harvardu, a mnogi su vjerovali da joj je od samog početka bila namjera uzeti Mikeov novac, a bila je poznata i po prethodnim vezama s Eddiejem Murphyjem, ali i Bradom Pittom s kojim ju je Mike ulovio.

"Razvodio sam se, ali svaki dan, prije nego što bih otišao u ured svog odvjetnika, otišao bih do njezine kuće kako bih se *oseksao s njom. I tako sam došao jednog dana na njena vrata, zvonio, nitko nije otvarao. Otišao sam natrag do svog automobila, malo pogledao naokolo i vidio njen automobil iza. Kako znam da je bio njen? Zato što sam joj ga ja i kupio! Došao sam malo bliže i vidio neku blijedu siluetu, prišao još bliže i vidio nekog lika kojeg je ona očigledno obrađivala, glava joj se micala gore - dolje, kad ono, Bred je*eni Pitt! Ej, trebali ste vidjeti njegovo lice kad me je ugledao. Izgledao je kao da je bio napušen, znao je on prije zapaliti, sada ima drugačiju reputaciju, tada je bio pomalo kao štreber", izjavio je Mike za Bensinger.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Za Snježanom Mehun okretala se cijela zagrebačka špica, u glamuroznoj haljini izbacila je i noge i dekolte!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Evo kamo je nestala Aleksandra Grdić, nakon godina uspješnog skrivanja od javnosti razotkrila ju je nekadašnja kolegica s piste!