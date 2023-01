Mejaši otkrili tko je zapravo Zorica iz njihova hita, evo o čijoj se supruzi radi: "Valjda mu je bilo mrsko što ga budi ujutro"

Mejaši su prilikom gostovanja na Happy FM-u ispričali detalje o svom najpoznatijem singlu, ali i kako su osmislili naziv svog benda.

Na valovima Happy FM-a ovaj tjedan gosti su bili najpopularniji hrvatski tamburaši - Mejaši. Elvisu Mehičiću simpatični Varaždinci otkrili su koliko pari ‘starki’ imaju, kako su osmislili naziv benda, ali i činjenicu da je 'Tko je Zorica?' bilo najpretraživanije pitanje na Googleu u Hrvatskoj 2014. godine.

Vrhunskim zabavljačima, energije i ideja ne nedostaje, a na poseban način mjere i uspjeh.

"Nikada nismo glumili da smo nešto što nismo, sviramo najbolje što znamo. Postoje tri točke po kojima prepoznajemo da smo uspjeli. Kada uđemo u kafić konobarica mora pustiti pjesmu od Mejaša, gazda šalje rundu, a tamo netko viče - moj mali bi se slikao s vama! Živimo jedan lijep život zahvaljujući našoj publici", zahvalni su Edo Drakulić i Nikola Bosilj.

Njihov zaštitni znak su ‘starke’.

"Ako ih i nemamo na nogama, u autu imamo barem jedne spremljene. Super je ako možeš svoj zvuk potkrijepiti stajlingom, jednom smo računali koliko 'starki' imamo pa smo ih nabrojali više od stotinu. Ako ih i nemamo snađemo se, bolje bez tambure na bini, nego bez starki", zaključili su.

Na početku su dečki svirali u narodnim nošnjama, koje im je bilo naporno peglati. Nošnje su zamijenili odijelima i cipelama, no i od toga su brzo odustali.

"Taj outfit nam nije išao s godinama. Ja sam jednom zaboravio cipele i imao sam ‘starke’ na odijelo i svi su mi tada gledali u noge. Edi je na to rekao da bi trebali i nastupati u ‘starkama’. Uskoro smo odbacili i odijela i izgledali kao pravi tamburaški pioniri, 'starke' na nogama, plave poderane traperice i karirana košulja", prisjetio se Nikola.

Da su dobro odlučili potvrđuje njihova publika, koja je na njihovim koncertima obučena baš poput njih. Kada na minusima i na otvorenom nastupaju, hladno im je u ‘starkama’ pa su ih pokušali napraviti zdravijima.

"Stavljali smo anatomske uloške, no nije to taj feeling, kao ni kada ih zaprljaš i moraš ih oprati, a znaš da se 'starke' ne nose skroz čiste", poručio je Edo.

Otkrili su i kako su se dosjetili orginalnog imena benda.

"Bile su opcije Komšije, Cofleki, no niti jedno ime nam nije baš u potpunosti sjelo. Na televiziji smo vidjeli da ide serija 'Mejaši'. Jedna riječ koja bi sve objasnila, kada zoveš Mejaše ne znaš tko će ti doći, ali te na prvu zainteresira. Ime se s vremenom pokazalo jako dobro, neki misle da smo iz Splita, neki misle da smo iz Slovenije, neki iz Zagorja, a mi smo glavom i kapom Varaždinci!", ponosno su istaknuli dečki.

U počecima nisu ni slutili kakav će hit "Zorica" postati. A tko je Zorica? bile su najpretraživanije riječi na Googleu u Hrvatskoj 2014. godine, otkrio je Edo slušateljima kao i priču kako je nastala.

"Nakon što smo izdali prva dva singla, Denis Dumančić nam je došao i rekao - dečki ja imam stih ‘A u zoru Zorica me budi’ i sad je trebalo dalje razraditi pjesmu. Zorica je inače Denisova žena i valjda mu je bilo mrsko što ga budi ujutro. Imali smo i neki rif, neki tekst i Denis nam je potom predstavio gotovu pjesmu. No mislio sam si - joj ne bih ja to svirao, radije bih nešto poput Parnog Valjka, no nemaš ti pojma što bi svirao kad si mlad. No, hvala Bogu da smo se odlučili da idemo u tom smjeru jer nas je to obilježilo", zaključio je Edo.



Tekstovi Mejaša uvijek su bili malo posebniji, ali s naglaskom na ljubav.

"Uvijek se u tekstovima motalo pivo, pa eto i hopa cupa, uvijek je to podsjećalo na Plavi orkestar. Oduvijek smo plesali po rubu. Kao i u pjesmama Pet šest piva, Zavela me Ana i Ale Ale. Sada smo pri kraju s novom pjesmom, no evo još čekamo i tražimo još jedan mali nerv da se istaknemo, ganjamo svaki put nešto novo, ne stajemo nego grizemo još jače. U našim pjesmama postoji ta jednostavnost, Zorica je bila megahit i teško je nakon toga", skromno će dečki.

Za kraj, simpatični Varaždinci poručili su kako vjeruju da zabavna glazba u Hrvatskoj ima budućnost, priželjkujući da na scenu dođu mladi izvođači kojih nedostaje.

