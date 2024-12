Mate Rimac šokirao priznanjem o svom skupocjenom autu, nakon razvoda i kratke afere briga ga za sve!

Mate Rimac pokazao je za što sve koristi svoju skupocjenu Neveru.

Mate Rimac objavio je novi videozapis na Instagramu i pomalo šokirao pratitelje.

Naime, rekao je da svoju skupocjenu Neveru vozi bilo gdje i nimalo ne pazi da će ju zaprljati ili oštetiti, a sve pod jednom izlikom - život je kratak.

"Život je kratak. Ne moraš imati hiperauto da to shvatiš. Samo nemoj 'čuvati za kasnije'", napisao je Mate Rimac uz video u kojem je pokazao gdje on sve ide sa svojom personaliziranom Neverom. Trgovina, planinarenje, pa čak i odlazak na aerodrom gdje ga Nevera čeka tri dana... Sve su to situacije koje je Rimac pokazao u videu kojim je htio poručiti da nema smisla "čuvati auto za kasnije".

"Zašto koristim takav auto svakodnevno? Najprije, jer ga obožavam voziti. A onda - život je kratak. Svi ćemo umrijeti. Ne biste vjerovali koliko ljudi s ovakvim autima ih ne koriste jer su zabrinuti za pad njihove vrijednosti. Mislim da je to tužno. Mnogi od njih će umrijeti, a auti će im ostati u savršenom stanju i imati malu kilometražu - ali koga briga za to? Uživajte dok možete, u bilo čemu. Ne mora to biti hiperauto, može to biti i drugi auto", rekao je u videu i sve pokazao.

''Lako tebi. Ne moraš prijavit kasko i izgubit bonus. Samo proizvedeš novi dio i zamijeniš'', ''Tako je, ništa ne ostavljaj za kasnije'', ''Svi bi trebali uživati u super autu mladi'', pisali su mu pratitelji.

Podsjetimo, proteklih tjedana pisalo se da ljubi zanosnu Slavonku, no ljubavi je brzo došao kraj. Više o tome pročitajte OVDJE.

Rimac se ovoga ljeta rastao od Katarine, koja je nedugo poslije toga napustila tvrtku. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Koga je sve ljubio Mario Mamić? S našom bivšom voditeljicom ima dva sina, a nedavno se drugi put rastao

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Zbog ovih prizora stvarno je teško povjerovati da je ova žena nekad bila nestvarno lijepa!