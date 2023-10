Marija Šerifović o rasprodanim koncertima Aleksandre Prijović u Zagrebu: ''Svatko treba nastupati u svakoj državi bez bilo kakvog problema, jedna stvar Hrvate žulja''

Marija Šerifović prije nekoliko je dana izbacila novi album "Dolazi ljubav", a sada je o njemu progovorila za srpske medije.

Regionalna pjevačica Marija Šerifović za portal Blic.rs otkrila je detalje o svom novom albumu, pohvalama kolega, ali i prokomentirala nastup Aleksandre Prijović u Hravtskoj.

"Moj zadnji album izdan je 2014. godine, ali svi dobro znamo da su se događale pjesme koje su bile jednako značajne i jednako uspješne kao i albumi, ali bio je red za album. Radovala sam se tome i ispostavilo se da se ljudima sviđa", rekla je Marija pa priznala da je dobila brojne komplimente koje je dobila i od kolega, a spomenula je i kako je Aleksandra Prijović zaplakala na jednu njezinu pjesmu.

"Čule smo se noć prije nego što je album izašao, pa sam joj dala da čuje pjesmu: ''Daj mi nešto, daj mi nešto'', pa sam joj rekla: ''Dobro, evo ti, poslušaj'', pa je onda zaplakala i pozvala me, pa sam se iznenadila: ''Što plačeš? Šta ti je?''

Pjevačica se osvrnula i na Aleksandrine rasprodane četiri Arene Zagreb.

"Smatram da svako treba nastupati u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Ako naš posao ne spaja, onda ne znam koji će. Primjer je moja pjesma, koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, od prvog dana, u prvih nekoliko sati. Izgleda da je to ipak moguće. E sad, ono sa čim naši dragi susjedi, imaju problem je to što se radi o izvođačima narodne muzike. Malo ih narodnjaci žuljaju. Ono što ja mogu da kažem je da je Aleksandra sve svojim radom zaslužila, a možda je i manje važno da li je zaslužila ili nije, narod to voli da sluša, a protiv naroda se ne može. Možemo mi ili bilo ko drugi da "trubi" do sudnjeg dana, protiv ljudske volje se ne može. Moja iskustva u Hrvatskoj su kao kod kuće. Nikada nisam imala ni jedan problem. Arena mi je 2019. bila rasprodana u rekordnom roku i radujem se što ću sljedeće godine biti tamo mnogo češće", poručila je.

Marija je otkrila i koja joj je pjesma s njezinog novog albuma najdraža.

''Ko broji moje rane''. Dobro i ''Vozi me'', ali to je od 12 uvečer do 6 ujutro, a ''Ko broji moje rane'' je preko dana'', bila je iskrena ona, pa otkrila koja je njezina najveća rana:

"To je teško pitanje. Koja god da je, a sigurno da ih je bilo za mojih 38 godina života, samo je važno da svi kolektivno nađemo način kako da to što prije zacijeli. Kada bih gledala najveću, rekla bih da su to neke ranice sa početka moje karijere", rekla je.

