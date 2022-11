Srpska pjevačica oglasila se o komentarima na novu trudnoću tri mjeseca poslije poroda: "Budite manje zlobni"

Marija Mikić početkom srpnja rodila je kćerkicu Đurđu, a onda je nedavno na svom Instagram profilu otkrila kako je ponovno trudna.

Pjevačica Marija Mikić u sretnoj je vezi s partnerom Jovanom Pantićem s kojim ima malenu djevojčicu Đurđu, a nedavno su se pohvalili kako ponovno očekuju bebicu.

Pjevačica je svojim pratiteljima otkrila kako je zatrudnjela samo mjesec dana nakon poroda, te kako će razlika između Đurđe i druge bebe biti samo deset mjesci.

Nakon tog priznanja, suočila se sa mnoštvom komentara. Zato je na pitanje svojih fanova o tome, odlučila dati i iskren odgovor.

"Bilo je dana kada sam htjela da se oglasim. Ali onda bih bila ista kao oni. A to ne želim. Moj život je moja stvar. To što sam javna osoba je cijena našeg posla i što svako može sebi da da za pravo da komentira. Ali i ja sam običan čovjek od krvi i mesa, imam osjećaje. Onda pogledam oko sebe, pogledam ljubav, sreću i kažem: "A, jadni oni". Čim imaju vremena za to. Želim im bar upola kao sebi, a ako može, eto i više. Da budu manje zlobni", poručila je Marija.

Odgovarajući na pitanja na Instagram storiju ispričala je kako još uvijek ne zna spol bebe, ali je otkrila kako joj je sada želja imati sina.

Za trudnoću je slučajno saznala jer je prvo mislila da ima koronu, a sve detalje otkrila je srpskom portalu Pink.rs.

"Prije nego što smo saznali, Jovan je išao i govorio ljudima da sam trudna, a ja sam ga ušutkavala jer nisam imala pojma niti sam mislila da je to moguće tako brzo. Rekao mi je: 'Znam, osjećam, siguran sam!' Tako je i bilo. Saznali smo jer sam bila jako prehlađena i čak sam sumnjala na koronu, pa mi je u ljekarni kupio test na koronu, neke lijekove i između ostalog test na trudnoću jer je htio dokazati svoju teoriju. I bio je u pravu. Baš sam bila u šoku, dok mi nije došlo u glavu."

Otkrila je detalje i o svojoj prvoj trudnoći...

"Toliko smo se mučili da dobijemo Đurđu, koliko sam lijekova popila, bilo je ružnih stvari, uspona i padova, da stvarno nisam očekivala da ću drugi put ovako lako zatrudnjeti. Vjerojatno je ovaj gore vidio kako se snalazimo, pa je rekao – daj još jednu. Ali Bog svakome daje onoliko koliko može podnijeti. Znam da možemo. Nemam tremu, ali sam vrlo realna i znam da će s dvije bebe biti jako teško, ali spremni smo na to jer nema veće sreće", zaključila je.

Pjevačicu na profilu na Instagramu prati 168 tisuća pratitelja, a proslavila se pjesmom "Jul", koja je postala pravi ljetni hit.

