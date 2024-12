Lepa Brena sa suprugom prodaje vilu u Miamiju za gotovo 17 milijuna dolara, zavirite u ovaj luskuz koji oduzima dah!

Lepa Brena i njezin suprug odlučili su prodati vilu u Miamiju koja je smještena na atraktivnoj lokaciji s pogledom na ocean.

Regionalna zvijezda Lepa Brena i njezin suprug Slobodan Živojinović odlučili su prodati svoje luksuzno imanje u Miamiju, koje su kupili 2012. godine.

Nekretnina, procijenjena na 16,9 milijuna dolara, prostire se na 400 kvadratnih metara i uključuje šest spavaćih soba, šest kupaonica te prostrani bazen u dvorištu. Smještena je na atraktivnoj lokaciji uz samu obalu mora.

Vila se nalazi u elitnom dijelu Miamija, okružena domovima drugih slavnih osoba. Kako prenosi Blic, kuća ima dodatne sadržaje poput dvije kuhinje, krovnog bara kojem se pristupa liftom te sedam kupaonica. U dvorištu se ističe veliki bazen okružen ležaljkama, što doprinosi luksuznom dojmu ove nekretnine.

"Prodavači su htjeli izgraditi kuću s otvorenim tlocrtom koja naglašava vodu i svjetlo kako bi stvorili nezaboravno luksuzno iskustvo za život. Svaki detalj je napravljen s namjerom, od modernog dizajna koji obuhvaća zadivljujući pogled na zaljev do pažljivo odabranih materijala", rekao je Mirce Curkoski, član tima The Waterfront iz agencije ONE Sotheby‘s International Realty.

Fotografije vile možete pogledati OVDJE.

Izvor za srpski medij rekao je da je Slobodan bio vizionar kuće u Miamiju.

"Slobodan je sam opremio cijelu kuću, naravno ne fizički, nego vizijom. Naručivao je namještaj iz Italije, ali on u tome uživa. U godinu dana je više od 15 puta išao u Miami zbog raznih stvari, ali je na kraju sve ispalo kako je želio. I on i Brena vole graditi, ali je ipak udaljenost od 10.000 kilometara puno za svakoga", rekao je izvor.

Brena se nedavno ozlijedila na koncertu u Zagrebu, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Luka Modrić uoči Nove godine uživa na dalekoj destinaciji, objavio je preslatke obiteljske trenutke!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Šime Vrsaljko u prvom javnom izlasku s partnericom, fotografi su ih uvatili na poznatom događaju!

Pogledaji ovo Celebrity Kontroverzni srpski reper imao je prometnu nesreću: "Iznenada je izletjela i udarila me..."

Pogledaji ovo Celebrity Za peti koncert u Beogradu Rozga je izabrala prozirnu čipku, a noge je posebno istaknula u seksi kreaciji!

Pogledaji ovo Celebrity Angelina Jolie i Brad Pitt službeno se razveli nakon osam godina sudskog procesa, evo što je rekao njezin odvjetnik!

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je jedini sin poznatog hrvatskog glazbenika, kratko se borio s opakom bolešću