Kendrick Lamar nastupa u poluvremenu Super Bowla 2025.

Prvi reper koji je osvojio Pulitzerovu nagradu, Kendrick Lamar nastupit će u poluvremenu Super Bowla 2025. godine, objavili su u nedjelju NFL i Apple Music.

Kendrick Lamar nastupat će kao glavni izvođač Super Bowl halftime showa 9. veljače 2025. u New Orleansu.

Bit će to drugi puta da višestruki dobitnik Grammyja i Pulitzera nastupa na jednom od najpoželjnijih glazbenih događaja, ali će biti i prvi put da je on glavni izvođač.

"Rap glazba još uvijek je najutjecajniji žanr do danas. A ja ću biti ondje da podsjetim svijet zbog čega je tako. Imaju pravu osobu za to", rekao je Lamar.

Kao i zadnjih nekoliko godina, show u poluvremenu producirat će reper Jay-Z .

Lamar je već nastupio na ovome događaju, no ne kao solo izvođač već u sklopu nastupa Dr. Drea 2022. godine. Tada su Super Bowl pozornicu dijelili Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Mary J. Blige, Kendrick i Eminem.

Rođen u Comptonu, Kendrick je poznat kao jedan od najinventivnijih tekstopisaca u hip-hop žanru, a 2018. je postao prvi hip-hop umjetnik koji je osvojio Pulitzerovu nagradu za glazbu.

"Kendrick uvijek iznova dokazuje svoju jedinstvenu sposobnost da stvori posebne trenutke koji redefiniraju i na kraju uzdrmaju same temelje hip-hopa", rekao je šef glazbe NFL-a Seth Dudowsky.

Lamar je ove godine dospio na naslovnice zbog javne svađe s kanadskim reperom Drakeom, a dvije su zvijezde ranije ove godine objavile niz diss pjesama (napisanih da bi namjerno uvrijedile ili napale određenu osobu ili grupu). Dvije pjesme s Lamarovim doprinosom postale su veliki hitovi, među njima Future i Metro Boomin "Like That", kao i Lamarova "Not Like Us".

Na ovome sportskom događaju dosad su, među ostalima nastupili umjetnici poput Rihanne, Ushera, Beyonce, Rolling Stonesa i Brucea Springsteena.

Super Bowl je najveći sportski događaj u Sjedinjenim Državama. Finale između Kansas City Chiefsa i San Francisco 49ersa, održano 11. veljače u Las Vegasu, bilo je najgledanije ikad s preko 123 milijuna gledatelja.

