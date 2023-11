Karleuša: ''Svaki muškarac ti može objasniti u krevetu, ali ne može svaki biti onaj koji će osigurati tebe i tvoju obitelj"

Jelena Karleuša u srpskoj emisiji "Male stvari" otkrila je kakav treba biti pravi muškarac te zašto za život nije bitan fizički izgled.

pjevačica Jelena Karleuša javno se dotaknula odnosa između muškaraca i žena, te otkrila što o svemu misli.

"Ako ja od njega tražim da mi nešto pruži, to ne znači da sam ja netko tko gleda materijalno nego sam ja netko tko gleda naći muškarca koji će toj obitelji sutra donijeti i kruh i platiti račune i odvesti na more. I ako ja tražim to od muškarca, a muškarac ne može pružiti jednoj ženi, nisam ja pogrešna, nego je on nesposoban. Uvijek će oni muškarci koji su nesposobni, žene koje traže ove stvari od muškaraca, samo oni nesposobni će reći da je, kakav odvratan izraz - sponzoruša. To su osmislili luzeri, muškarci koji su nesposobni stvoriti. Muškarci koji se mogu boriti, stvoriti, napraviti, nikada neće reći za jednu ženu da je materijalist. Ja sam uvijek birala muškarce koji imaju puno novca", ispričala je Jelena, a sve to prenio je Mondo.

Karleuša je ispričala i kako današnje žene ne bi trebale gledati izgled, već isključivo ponašanje.

"Može jedan muškarac biti fantastičan u krevetu i imati predivne mišiće i biti prelijep i da si ti jako zaljubljena u njega, ali on je sam po sebi tu dovoljan sebi i on misli da je to što je on sad objasnio neke stvari u krevetu da je to sasvim dovoljno i ne trudi se više. Svaki ti može objasniti u krevetu, ali ne može svaki biti muškarac koji će osigurati tebe i tvoju obitelj", rekla je.

"Žene, zaljubljujte se u ružne, a vrijedne muškarce! Oni će vas voljeti i isto će voditi ljubav sa vama, s istim žarom. Ovi lijepi s mišićima, oni će uvijek misliti da je to sasvim dovoljno, uvijek će misliti da su ljepši od vas, i uvijek će misliti da niste dovoljne i gledat će sa strane. Ružni muškarci su prava opcija za vas", dodala je Karleuša.

