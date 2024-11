Jeff Goldblum: Arianu Grande prvi put sam sreo kad je imala 11 ili 12 godina, sad smo kolege u 'Zlici'

“Čarobnjak je kompleksan lik. On je izumitelj, politički lider, ali i usamljena duša koja čezne za obitelji”, govori holivudski glumac Jeff Goldblum, koji u mjuziklu Zlica tumači – Čarobnjaka iz Oza.

Jeff Goldblum, holivudski veteran i karizmatičan glumac, predstavlja svoju ulogu Čarobnjaka iz Oza u nadolazećoj filmskoj adaptaciji mjuzikla Zlica, redatelja Jona M. Chua, piše Kinofilm.

Osim što film vrvi nevjerojatno talentiranom glumačkom ekipom koju vodi redatelj s opsežnim iskustvom u mjuziklima, Zlica je ekranizacija jednog od najpopularnijih i najomiljenijih mjuzikala s Broadwaya, a koji je u većoj mjeri baziran na romanu Wicked iz 1995. godine kojeg je napisao Gregory Maguire. Njegova priča se pak temelji na književnom klasiku L. Franka Bauma Čarobnjak iz Oza, a koji je izašao 1900. godine. MGM je prema toj bajci 1939. snimio čuveni istoimeni film s Judy Garland u ulozi djevojčice Dorothy.

U glavnim ulogama su dobitnica Tonyja i Grammyja Cynthia Erivo kao vještica zelene kože Elphaba i dvostruka dobitnica Grammyja Ariana Grande kao plavokosa vještica Glinda, dok Jeff Goldblum dolazi u jednoj od najatraktivnijih uloga – Čarobnjaka iz Oza.

U razgovoru, koji je ustupio distributer Editus, otkriva kako su ga kazalište, glazba i njegov bogati glumački opus oblikovali za ovu ulogu, ali i dijeli detalje o suradnji s iznimnim glumačkim kolegama.

Kako je počela vaša ljubav prema kazalištu i mjuziklu?

Jeff Goldblum: Ne bih vas htio zamarati previše, ali ideja o tome da postanem glumac javila se kad mi je bilo deset godina. Odrastao sam u Pittsburghu, Pennsylvania, i tada su me roditelji odveli u Pittsburgh Playhouse na dječje predstave. Izvodila se dječja verzija Ljepotice i zvijeri, a ja sam bio fasciniran. Pitao sam se: “Tko su ti ljudi? Što rade? Što se događa iza pozornice?” Nisam tada znao reći “iza pozornice,” ali sam bio oduševljen. Mislim da je upravo to bio trenutak kad sam odlučio da želim biti glumac.

Kasnije sam se preselio u New York, gdje sam studirao glumu kod Sanforda Meisnera u Neighborhood Playhouseu. Tijekom tog razdoblja, netko iz New York Public Theatrea tražio je visokog glumca za mjuzikl Dvojica plemića iz Verone, koji se pripremao za Shakespeareov festival. Dobio sam malu ulogu stražara, ali i bio član zbora. Predstava je bila veliki hit u Central Parku, a ubrzo smo je prebacili na Broadway. Tako sam postao dio uzbudljive broadwayske scene 1971. godine.

Jesu li vaši roditelji imali ključnu ulogu u oblikovanju vaše umjetničke strane?

Jeff Goldblum: Apsolutno. Roditelji su nas vodili na balete, izložbe i razne predstave. Zahvaljujući njima rano sam se upoznao s umjetnošću, što mi je promijenilo život. Primjerice, tijekom snimanja filma Zlica Ariana Grande mi je rekla da me već upoznala kad je imala 11 ili 12 godina. Prisjetila se kako je nakon predstave The Pillowman došla do izlaza za glumce i uspjela se fotografirati sa mnom. Pokazala mi je tu fotografiju – zar to nije nešto posebno?

Osim glume, poznati ste i po svojoj glazbenoj karijeri.

Jeff Goldblum: Glazba je uvijek bila dio mog života. Imam vlastiti jazz bend, Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra. Volim jazz, ali i eksperimentirati s raznim glazbenim stilovima. Uskoro ćemo izdati novi album, a povremeno nastupamo na raznim lokacijama. Glazba mi donosi veliko zadovoljstvo.

Kada ste se prvi put susreli sa svijetom Oza?

Jeff Goldblum: Bio sam u New Yorku kad je Wicked prvi put izveden i vidio sam originalnu postavu s Idinom Menzel i Kristin Chenoweth. Nisam znao mnogo o predstavi, ali u predvorju kazališta bile su slike tornada i drugih motiva iz Čarobnjaka iz Oza. Pomislio sam: “Ova predstava ima veze s Čarobnjakom iz Oza? O, ne!” Film sam obožavao od djetinjstva i svaki put bi me iznova očarao. Kad je Idina otpjevala “Defying Gravity,” bio sam potpuno zatečen. U tom trenutku, Zlica me uistinu osvojila.

Što mislite zašto je Zlica toliko omiljena kod publike?

Jeff Goldblum: Priča dotiče teme koje su univerzalne – osjećaj neprihvaćenosti, prijateljstva, potencijala i samoostvarenja. Prikazujemo glavne likove tijekom njihovih školskih dana, što je često teško razdoblje. No, njihovo prijateljstvo i moć koja se u njima razvija nevjerojatno su dirljivi. U konačnici, Wicked govori o povezanosti među ljudima, a upravo te veze čine život vrijednim življenja.

Kako ste dobili ulogu Čarobnjaka?

Jeff Goldblum: Dobio sam velikodušnu ponudu za ulogu od redatelja Jona M. Chua i producenta Marca Platta. Obojica su izvanredni i imali smo nevjerojatne razgovore o povijesti predstave i ulozi Čarobnjaka u filmu. Jon je istinski vizionar – zna kako prenijeti kazališni duh na filmsko platno, spajajući spektakl mjuzikla s prirodnim filmskim izričajem. Njegove ideje za proširenje i produbljivanje mog lika bile su fascinantne.

Kako biste opisali Čarobnjaka u ovoj adaptaciji?

Jeff Goldblum: Čarobnjak je kompleksan lik. On je izumitelj, politički lider, ali i usamljena duša koja čezne za obitelji. U pjesmi “Sentimental Man” izražava svoju želju da bude otac svima u Ozu. U našem filmu on nije zlonamjeran – njegova namjera je pomoći svim bićima u Ozu, iako je možda ponekad previše povjerljiv prema ambicijama Madame Morrible.

