Zbog 18 godina starijeg boema bacila se u rijeku iako nije znala plivati, a njihovu je ludu ljubav zbog jedne stvari osudio čak i Vatikan!

Jane Birkin bila je poznata po burnoj ljubavnoj vezi sa Sergeom Gainsbourgom.

Vijest o smrti legendarne glumice i pjevačice Jane Birkin rastužila je njezine obožavatelje i glumački svijet, a u kojem je stekla status prave ikone.

Tijekom 60-ih godina Jane je postala prava ikona, karizmatična, lijepa, sa smislom za modu, kontroverzna. Uza sve, živjela je ludu ljubav sa Sergeom Gainsbourgom s kojim je otpjevala i kultni singl "Je T'aime... Moi Non Plus".

A kada je osamdesetih nastala torbica naziva Birkin, malo tko mogao je očekivati da će taj ručno izrađeni modni dodatak postati statusni simbol, jedan od najtraženijih, pa čak i najskupljih modela na svijetu. Jane je u razgovoru s Ivanom Nanut za IN magazin prije nekoliko godina kako je ona bila zaslužna za njezino nastajanje, ali i zbog koje je pjesme gotovo završila u zatvoru, zašto se bacila u rijeku, iako nije znala plivati, te zbog čega je imala tek jednu birkinicu.

"Čekala sam da ova postane rabljena i istrošena, tad je lijepa", rekla je Birkin.

Prisjetila se i burnog života s partnerom Sergeom Gainsbourgom, s kojim je surađivala i poslovno, a najpoznatiji rezultat suradnje svakako je singl "Je T'aime... Moi Non Plus". Smatrali su se jednim od najpoznatijih parova 60-ih i 70-ih. Njihova burna i luda ljubav znala je nekad završiti i pitom u lice, kao onom koju je Jane bacila Sergeu u lice nasred restorana.

"Ustao je vrlo dostojanstveno. Nisu ga gluposti mogle omesti. Otišao je prema vratima, a komadi pite padali su s njega. Vidjela sam ga na stubama i skočila sam u Seineu. A nisam znala plivati, struja me vrtjela ukrug", prisjetila se Jane u razgovoru za IN magazin.

Na kraju su je izvlačili vatrogasci, a Serge joj je oprostio sve.

Upoznali su se 1968. godine na setu jednog filma u Francuskoj, kada su njoj bile 22, a njemu 40 godina i bez obzira na veliku razliku u godinama započeli su ljubavnu vezu. Ona je potrajala 13 godina i učinila ih najpoznatijim francuskim parom .

Njihova duet "Je t'aime... moi non plus" bio je zabranjen na radiju u nekoliko zemalja i osuđen od strane Vatikana, no pjesma je postigla svjetski uspjeh.

"On i ja postali smo najpoznatiji parov na taj čudan način zbog 'Je t'aime' i zato što smo bili zajedno 13 godina, a on mi je bio prijatelj sve do dana kada je umro 1991. godine. Tko bi mogao tražiti više?", izjavila je Jane za CNN 2006. godine.

Jane je preminula u 77. godini u Francuskoj gdje je živjela, a uzrok smrti zasad nije poznat. Iza nje su ostale tri kćeri Charlotte Lucy Gainsbourg, Kate Berry i Lou Doillon.

