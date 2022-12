Zgodni glumac tvrdi da je snimanje intimnih scena s miljenicom Hollywooda bilo mučenje, a evo u čemu je bio problem!

Jake Gyllenhaal progovorio o scenama seksa s Jennifer Aniston u filmu "Good Girl" iz 2002. godine pa otkrio dosad nepoznate detalje.

Američki glumac Jake Gyllenhaal progovorio je o iskustvu na kojemu bi mu pozavidjeli mnogi muškarci, no koje je za njega bilo prava muka.

Naime, 42-godišnji Jake prisjetio se intimnih ljubavnih scena s holivudskom miljenicom Jennifer Aniston te otkrio kako mu to nije bilo lako jer je tada bio zaljubljen u nju i u stvarnom životu. Bilo je to u filmu "The Good Girl" iz 2002. godine čija radnja prati dvoje ljubavnika koji se upuštaju u aferu nakon što su im dosadili bezizlazni poslovi i radno okruženje.

"Bilo je to mučenje, da, ali zapravo nije bilo ni mučenje. Mislim, hajde. Bilo je to mješavina osjećaja", izjavio je Jake gostujući u Howard Stern Showu i dodao da je srećom uspio dobro sakriti svoje prave osjećaje prema Jennifer.

Jake je progovorio i o svom trenutačnom ljubavnom životu, odnosno mogućnosti vjenčanja njega i njegove djevojke Jeanne Cadieu, 26-godišnjom manekenkom koja je podrijetlom iz Pariza. Par se inače rijetko pojavljuje u javnosti, no ove su godine zajedno prisustvovali čak nekoliko javnih događaja, uključujući Vanity Fair Oscar Party na kojem su sve iznenadili.

Jake i Jeanne mediji su prvi put povezali tijekom ljeta 2018. godine, kada su uočeni kako zajedno provode vrijeme u Europi. Nekoliko mjeseci kasnije, njima blizak izvor je za Us Weekly izjavio da je Jeanne vrlo zrela za svoje godine, jer je tada imala samo 22 godine.

"Ona je osebujna, pametna i voli povijest, čitanje. Stvarno je sjajna i dobro zaokružena osoba. Ona i Jake pustili su da stvari među njima idu sporije, ali sada je to prilično ozbiljno", izjavio je izvor.

Jake je obično škrt na riječima o svom ljubavnom životu, koji je uključivao i dvomjesečnu romansu s Taylor Swift krajem 2010. godine. Kad je ona dvije godine kasnije izdala svoj album "Red", pričalo se da je više pjesama posvećeno upravo njezinom prekidu s Jakeom, iako je odbila spomenuti njegovo ime. Konkretno, za dva hit-singla "We Are Never Getting Back Together" i "I Knew You Were Trouble" obožavatelji smatraju da su posvećeni Jakeu.

Njegova povijest izlaženja uključuje i vezu sa slavnom kolegicom Kirsten Dunst, s kojom ga je upoznala njegova sestra glumica Maggie Gyllenhaal.