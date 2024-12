Bonaventura nakon ispadanja iz MasterChefa samo zbog jednog žali: ''Meni sad samo ostaje...''

Bonaventura Žagar napustio je MasterChef, a mi smo odmah razogvarali s njim. Otkrio nam je kako gleda na svoje ispadanje iz natjecanja, ali otkrio i druge detalje iz privatnog života.

Nakon što je Bonaventura Žagar dobio najniže ocijene nakon izazovnog zadatka, morao je napustiti MasterChef. Nakon odlaska iz kulinarskog showa razgovarali s njim te nema je otkrio brojne detalje koji se kriju iza kulisa.

''Kad sam ispao iz MasterChefa emocije su bile pomiješane – radost i veselje jer sam upoznao mnogo kvalitetnih ljudi i prijatelja, ali i tuga jer je mom putovanju došao kraj. S druge strane, taj trenutak kad shvatiš da si napokon slobodan i da jedva čekaš vidjeti svoje je jednostavno neopisiv. MasterChef će sigurno ostati kao jedno od najvećih iskustava u mom životu'', priznao nam je Bonaventura.

Bonaventura se slaže sa svojim ispadanjem jer je svatko odgovoran za svoje postupke.



''Moje ispadanje iz MasterChefa je definitivno opravdano, svatko odgovara za svoje postupke, pa tako i ja... Ekipa u stres testu je definitivno bila hladnije glave i spremnija na taj zadatak i čestitam im na tome. Meni ostaje žal samo što nisam uspio opravdati trud chefa i sugrađanina Saše Begana, ali vodim se tim da se u životu stvari događaju s razlogom i da će mi se daljnji trud definitivno isplatiti u budućnosti'', objasnio nam je.

A kako je tijekom showa gledao na komentare žirija?



''Komentari našeg žirija na samu izvedbu jela su bili blagi, ali korektni. Svaki komentar im je bio na mjestu jer sam bio svjestan svojih grešaka na tanjuru... no na kraju kad smo ostali sami su mi uputili toliko lijepih riječi i savjeta za budućnost da ću te riječi sigurno pamtiti zauvijek. Vječno im hvala na svakom savjetu, kritici i što su se toliko trudili da prenesu neko znanje na nas'', rekao nam je.

Bonaventura nam je priznao i tko mu je favorit:



''Moj favorit za nastavak natjecanja je brat Gano koji definitivno od svih natjecatelja koji su ostali ima najviše znanja i mašte u kreacijama svojih jela. Mislim da uz malo sreće može otići skroz do kraja, ali konkurencija je jaka i neće mu biti nimalo lak zadatak.''

A kako je pala odluka za prijavu na kulinarsku emisiju?



''Na MasterChef sam se prijavio jer mi je to već duže bila želja, shvatio sam da mi je kuhanje jedna od stvari koje me prati kroz cijeli život. Tek nakon osamostaljenja sam shvatio da mi kuhanje puno utječe na raspoloženje i psihičko zdravlje, a pošto sam umjetnička duša i kuhanje mi je velika strast, shvatio sam da jednostavno to dvoje moram spojiti. Sam MasterChef mi je pokazao da sam krenuo u dobro smjeru i da neću požaliti ni sekunde što sam se odlučio promijeniti karijeru'', priznam nam je.

Bonaventura je po struci grafički dizajner, a objasnio nam je i zašto je u njegovom životu došlo do promjene u karijeri.



''Jako jednostavno! Mislim da kad čovjek u jednom dijelu svog života shvati i dovoljno sazre da vidi koliko ga jedna određena stvar veseli u životu, napravit će sve da se ta stvar i realizira. Ja sam imao sreće da sam se odlučio na takav potez, siguran sam da će se sav trud na kraju isplatiti i da ću na MasterChef gledati s ponosom jer sam se odlučio na tu epizodu u svom životu'', objasnio nam je.

Ljubav prema kuhanju, kaže nam, započela je još od malih nogu.



''Još od malih nogu sam obožavao hranu u svakom obliku, pa sam tako uvijek dosađivao majci oko nogu dok bi ona spremala ručak za obitelj ili pogotovo kada su bili blagdani, kada se kuća napuni mirisom kolačića, cimeta i razno raznih mirisa majčinih slastica. No ipak se sve u glavi iskristaliziralo kad sam se osamostalio u 20. godini svog života, tu se strast za kuhanjem pojavila i od tada se brinem da nikada i ne nestane'', rekao je Bonaventura.

Najveća podrška su mu, naravno, obitelj i prijatelji.



''Sve što radim i sve što ću napraviti u životu činim iz razloga da ljudi koji me znaju budu ponosni i da probaju nekada u budućnosti moje kreacije na pijatu kojih nadam se neće ne nedostajati'', dodao je.

Otkrio nam je i što najviše voli jesti, a što kuhati:



''Definitivno kad kuham za sebe to je uvijek tradicionalna hrana koja me podsjeća na moje krajeve i jela iz teće... mislim da tradicionalna kuhinja liječi dušu, pogotovo ako je na žlicu. Ali često eksperimentiram, pa tu dolazi ona moja umjetnička strana na vidjelo, ta završna faza kad se jelo treba servirati mi je najuzbudljiviji dio u kuhinji, tu si dadem vremena i pokušavam ostavit dio sebe kao umjetnički potpis na tom jelu.''

Kada ne kuha, tu se nađe i termin košarke, tenisa i drugih sportova, a bivši kandidat MasterChefa, ne krije koliko su mu hobiji bitni u životu.



''Hobiji su mi dosta bitni u životu. pa tako znam odigrat termin košarke, futsala, tenisa… ljeti obavezno ako se nađe vremena i odbojka na pijesku, sviranje gitare i sintića, nekada se uhvati vremena i za crtanje, pa nekakav film ili serija (veliki sam filmofil), ali uglavnom, čovjek od puno hobija. Smatram da je to dosta bitno u životu i da se čovjek jednostavno mora negdje ispuhati'', rekao nam je.

Za kraj ovog razgovora Bonaventura je dao savjet svima onima koji razmišljaju o prijavi na naš kulinarski show.



''Svima koji se razmišljaju prijaviti na MasterChef savjetujem da se prijave što prije jer je to iskustvo koje će im promijeniti život, nije šala! Upoznat će mnogo predivnih ljudi i skupiti mnogo iskustva i biti obogaćeni za jedno životno iskustvo koje će im puno pomoći ako su spremni krenuti u smjeru gastronomije'', zaključio je.

