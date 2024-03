Hollywood priprema novi mjuzikl i to s pjesmama jednog od najslavnijih svjetskih glazbenika

Let's go crazy" jer studio Universal udružuje snage s producentom Ryanom Cooglerom za nadolazeći mjuzikl koji se inspiriran glazbom umjetnika koji je stvarao pod brojnim imenima, ali najpoznatijeg kao - Prince.

Prince, jedan od najpoznatijih, najkontroverznijih i najtalentiranijih glazbenika, dobiva film u kojemu će glavno mjesto imati njegove pjesme.

Jukebox mjuzikl inspiriran Princeovim pjesmama

Kako prenosi Deadline, objavljeno je da će Ryan Coogler producirati novi film za Universal koji će se uvelike oslanjati na originalnu Princeovu glazbu. Coogler je najpoznatiji kao scenarist i redatelj Marvelovih filmova o Black Pantheru te kao producent Creed filmova. Najavljeno je da će Princeov film žanrovski biti jukebox mjuzikl, što znači da u njemu najčešće nema originalnih pjesama, već se izvode popularne, poznate pjesme. U ovom slučaju Princeove, piše Kinofilm.

Hoće li to biti u polu-biografskom obliku kao što je to bio Elton Johnov Rocketman (2019.) ili ipak sličnije filmu Na drugoj strani svijeta (Across the Universe, 2007.) koji je bio inspiriran glazbom The Beatlesa?

Prince je oduvijek bio zaštitnički nastrojen prema svojoj glazbi i imidžu, toliko da je odbio sve glazbene streaming servise osim Tidala, a ako si je netko tetovirao njegovo lice ili lik i podijelio to na Internetu, dobio bi opomenu da se ta fotografija ukloni. Čovjek je želio kontrolirati svoje kreativno stvaralaštvo i sliku u javnosti, stoga je ondje završavalo samo ono što je on odobrio.

Netko bi pomislio kako bi takvi potezi udaljavali obožavatelje od umjetnika, ali događalo se upravo suprotno. Sve skupa samo je još više dodavalo misterioznost i ekscentričnost njegovoj personi. Baš iz takvih razloga, gotovo je sigurno kako ovo neće biti novi Rocketman već film isključivo inspiriran Princeovom glazbom.

Film je u pripremi od 2018. godine

Najstarijem hollywoodskom studiju nije nepoznanica stvarati uspješne jukebox mjuzikle jer serijali Mamma Mia!, Pjevajte s nama (Sing) i Trolovi (Trolls) su svi veliki hitovi. Ako se pogleda desetak godina unatrag, Universal je studio koji je snimio najviše mjuzikala ili glazbenih filmova te vrste i svi su bili uspješni.

