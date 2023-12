Finale u školi plesa: Kandidati pokazali što su naučili u 12 sati i otplesali nezaboravnu koreografiju

Održano je finale u školi plesa B Residence. Troje kandidata dovršili su svoju plesnu poduku u projektu Otkrij svoj talent i pokazali što je moguće savladati u 12 sati mentorirane poduke.

Na svim satovima učila ih je, ispravljala i pomagala im mentorica i trenerica u Školi plesa B Residence, Biljana Banjac. Za kandidate Valonu Maloki, Marijanu Bošković i Davora Dubravića ovo je bilo iskustvo koje će pamtiti.

B-Residence finale Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio

U 12 sati poduke, kandidati su imali zadatak da savladaju koreografiju u trajanju od minute i pol, u kojoj je bilo važno da pokažu izdvojene plesačke figure, ali i da plešu kao jedno. Na treninge su kandidati dolazili zajedno i uvježbavali finalnu točku. U prvih sedam sati poduke kandidati su vježbali osnovne korake, izolacije dijelova tijela i ostale figure koje će činiti finalnu točku sinkroniziranom i zanimljivom gledateljima. U preostalih pet sati treninga fokusirali su se na to da uvježbaju točku do savršenstva. U međuvremenu, dok nisu bili na treninzima, kandidati su vježbali i doma.

„Ja sam prezadovoljna. Čini mi se da su i oni zadovoljni. Mislim da se sve nekako dogodilo kako treba. Današnji nastup je nevjerojatno dobar, ali ipak moramo izabrat jednog – najboljeg kandidata. Svi su dali sve od sebe, i Davor i Marijana i Valona. Kod svih se vidi napredak, odlično su nastupali. Ako moram izabrati jednog kandidata učinit ću to s obzirom na to koliko je kandidat napredovao od početka edukacije do finala. Odluka je pala na Valonu jer je došla kao osoba koja nikada nije plesala, a uspjela je odraditi nastup kao da se bavi dulje vrijeme s plesom.Meni je to jako fascinantno i iako mi je bilo teško odabrati, ovaj put je Valona pobjednica“, rekla je mentorica Biljana.

Svi su kandidati oduševljeni kako su prezentirali finalnu izvedbu, a šale se i kako su jedna od rijetkih plesačkih skupina koja nije odmah nakon nastupa tražila greške i komentirala nedostatke.

B-Residence finale Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio

„S obzirom na to da nikada nisam plesala, iznenadila sam se odabirom. Iskustvo je bilo odlično i ostat će mi u sjećanju i možda jednog dana ponovno zaplešem. Preporučila bih mladima da se definitivno upuštaju u nešto što inače ne rade jer je to posebno iskustvo, a ako se pronađu u tome, možda nastave dalje to usavršavati“, rekla je pobjednica Valona.

B-Residence finale Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio

Biljana Banjac je kao plesačica i koreografkinja surađivala s mnogim poznatim glazbenicima i izvođačima pridonoseći stvaranju videospotova i nastupa koji oduševljavaju publiku.

Posljednjih godinu dana koreografirala je nekoliko zapaženih videospotova uključujući novi videospot Lane Jurčević – Tipično muški, benda Pocket Palma – Ne mogu biti kao oni, Pirata – Ne zovi moj broj i Barbare Tešije – Hypnotized.

Biljana Banjac je kao plesačica i koreografkinja ostvarila iznimne uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima u street plesovima, a plesni klub B Residence osvojio je srca žirija i publike svojim koreografijama i izvedbama u prijašnjim sezonama Supertalenta.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom TELEMACH po najvišim profesionalnim standardima.