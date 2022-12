Finale u Školi pjevanja Husar i Tomčić: Pjevači amateri nakon samo 12 sati edukacije pokazali što mogu izvesti glasom

Iza troje kandidata u projektu Otkrij svoj talent je 12 sati pjevačke poduke. Što su sve naučili u kratkom roku i kako su savladali izvođenje pjesme po izboru donosimo u finalnoj epizodi projekta Otkrij svoj talent.

Ivana Đuroci Popović, Sebastijan Mrkalj i Ivona Krajinović troje su kandidata koji pobijedili na kreativnom natječaju Otkrij svoj talent i osvojili 12 sati besplatne poduke u Školi pjevanja Husar i Tomčić. U 12 individualnih sati savladavali su tehniku pjevanja, izvodili vokalne vježbe i uvježbavali izvedbu svoje finalne pjesme.

„U nevjerojatno kratkom vremenu su napravili jako puno. S obzirom da su svi troje imali različite startne pozicije, a svi troje imaju identičan, fantastičan rezultat. To ide u prilog našoj prvoj inicijalnoj tezi, a to je da je vokalna tehnika ono na čemu počiva izvedba i ono što će u velikoj mjeri utjecati na publiku i emociju. Teško je vidjeti emociju, ako ne vladaju svojom vještinom, odnosno instrumentom“; priča nam Martina Tomčić.

Finale u Husar & Tomčić Foto: Nova Studio

„U ovakvoj situaciji teško možemo biti najbolja verzija sebe. Najčešće se u ovakvim situacijama događa da želimo da zakažemo čim manje i da uspijemo barem u jednom dijelu pokazati svoje talente. Vi ste uspjeli danas svoje talente nadrasti. Čestitam vam u ime škole Husar i Tomčić“, obratila se Martina kandidatima i odlučila im pokloniti poklon bon s kojim mogu nastaviti svoju edukaciju u Husar i Tomčić školi pjevanja.

Ipak, iako su svi kandidati dobili mnogo ovom edukacijom i proširili svoje glasovne mogućnosti, mentori su se morali dogovoriti oko najboljeg kandidata.

„Svi ste fantastično iznijeli vokalima pjesmu, ali u tom samo jednom segmentu, samo jedna osoba se mrvicu istaknula i uspjela prezentirati sve ono što je bilo dogovoreno s mentoricom Mijom Mihanović. Ta osoba je Ivana“, rekla je Martina.

Pobjednici je glavnu nagradu, mobitel koji je omogućio Telemach, uručila mentorica Mija Mihanović koja za kandidate ima najbolje riječi.

Finale u Husar & Tomčić Foto: Nova Studio

„Ivana je potegnula još jednu liniju prezentnosti u smislu da je iskoristila sve što smo naučili i još to da je primijenila. Napravili su to i drugi, ali vjerojatno je presudilo i prijašnje znanje koje ne znači uvijek puno, ali eto, danas je Ivani to dalo jedan dodatni push“, rekla je Mija Mihanović.

Troje kandidata zbližili su se i profesionalno i privatno. Tijekom edukacije bili su si međusobna podrška i putem videopoziva dijelili znanje i uvježbavali vokalne izvedbe.

Partner na projektu je Telemach koji podupire mlade koji žele razvijati svoj talent, a ujedno svojom inovativnom 10 GIGA optičkom mrežom omogućuje kandidatima ugodno korisničko iskustvo.

Finale u Husar & Tomčić Foto: Nova Studio

Brza i stabilna internetska mreža kandidatima znači da mogu neometano razmjenjivati znanje i vježbati preko videopoziva, što su oni svakodnevno i radili. Za kraj edukacije i kao zahvalu Husar & Tomčić školi kandidati su izveli zajedničku pjesmu koju možete čuti u videu.

