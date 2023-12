Finale u Školi glume: Kandidati pokazali koliko su napredovali i naučili o sebi nakon 12 sati glumačke poduke

Održano je finale u Školi glume. U sklopu projekta Otkrij svoj talent troje kandidata završilo je svoju glumačku poduku, a u finalnoj izvedbi pokazali su što su naučili u 12 sati s mentoricom i jednom od naših najboljih glumica Darijom Lorenci Flatz.

U projektu Otkrij svoj talent u Školi glume sudjelovali su Lucija Pajca, Lora Lekaj i Stjepan Gašparić. Troje je to mladih ljudi koji glumu obožavaju, imali su već priliku glumiti i pohađati glumačke radionice. Ipak, ovakva, gotovo individualna radionica, gdje su imali priliku raditi s jednom od naših najboljih i najpriznatijih glumica Darijom Lorenci Flatz, za njih je posebno iskustvo.

"Uz Dariju smo došli svatko do nekih svojih spoznaja u tom radu. Ja sam došla do toga da sam našla te svoje privatne geste i mimike koje unosim u to, morala sam jednostavno presjeći i prekinuti tu vrpcu i stvoriti tog lika zapravo", rekla je polaznica Lora.

Na ovoj glumačkoj radionici zapravo se pokušalo odgovoriti na pitanje "Lažemo li više u stvarnom životu ili kada glumimo?" Za tim su odgovorom tragali kandidati i mentorica i kroz književno djelo Henrika Ibsena "Nora". U finalnoj izvedbi Lucija je predstavila svoje umijeće monologom Nore na početku, Lora s likom Nore koji predstavlja Noru kasnije u životu, a Stjepan se predstavio monologom Torvalda, Norina supruga.

"Kad glumac spozna sebe, svoje mogućnosti, svoje talente i svoju glavu, mislim da tek onda može dijeliti publici iskrenost koja se traži na sceni. Djevojke su bile izvrsne u izvedbi, rast koji sam osjetio u njima i unutarnje borbe koje su pobijedile, bilo je to fenomenalno", rekao je Stjepan.

"Radili smo zahtjevan, težak tekst, monologe iz Nore, koje su oni i u kratkom vremenu naučili i zapravo su ih vrlo dobro interpretirali i još su se mogli s njima igrati, što znači da su imali slobodu i opuštenost, što mi je jako važno da im ostane u iskustvu", rekla je Daria.

Odabir pobjednika predstavljao joj je težak zadatak jer smatra da je svatko od kandidata napredovao tijekom 12 sati glumačkih proba i pokazao zavidan napredak: "Sve troje ste bili stvarno fantastični i mislim da smo u vrlo malo vremena puno toga zagrebli. Pobjednik ovog natjecanja je Lucija."

Škola glume - finale Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio

"Ova mi je radionica pomogla puno više nego što sam očekivala, pogotovo rad na monologu, nisam očekivala da ćemo raditi baš konkretno na tekstu, već na improvizacijama, vježbama… Predložila bih mladim ljudima koji su talentirani da izađu iz svoje zone komfora jer je svaki izlazak prilika da se nauči nešto novo", rekla je pobjednica Lucija.

Partner na projektu je Telemach, koji podupire mlade koji žele razvijati svoj talent, uz vlastitu misiju da 5G uslugu učini dostupnom svima. Mobilni paketi s još više giga i Telemach 5G telefon po izuzetno pristupačnoj cijeni idealni su alati pomoću kojih svaki pojedinac svoje talente može podijeliti sa svijetom.

Baš kao i kandidati, Telemach je odlučio da je vrijeme za pomicanje granica. Što to znači u edukaciji koju su ovi kandidati prošli, saznajte u priloženom videu, a što to znači u svijetu partnera Telemach, otkrijte na linku.

Škola glume - finale Foto: Pavao Bobinac/Nova Studio

Daria Lorenci Flatz rođena je u Sarajevu, a u Zagreb se preselila 1992. godine zbog ratnih okolnosti u rodnom gradu. Maturirala je na Četvrtoj gimnaziji u Zagrebu. Iako je Akademiju dramske umjetnosti upisala u drugom pokušaju, jedna je od najnagrađivanijih hrvatskih kazališnih, filmskih i televizijskih glumica. 2011. godine briljirala je u naslovnoj ulozi Marije Jurić Zagorke u predstavi "Zagorka" Ivice Boban i produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

U rujnu 2011. godine postala je članicom drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Tijekom rada u HNK-u Zagreb ostvarila je brojne uloge, a posebno je uspješna bila kao Lulu u "Luli" (r. Jernej Lorenci) i kao Nataša Ivanovna u "Tri sestre".

Nakon velikog uspjeha filma "Oprosti za kung fu", za koji je nagrađena Zlatnom arenom, igra manje uloge u uspješnim filmovima "Sve džaba" Antonija Nuića i "Armin" Ognjena Sviličića. Glavne uloge igra u filmovima "Teško je biti fin" Srđana Vuletića, "Iza stakla" Zrinka Ogreste i "Neka ostane među nama" Rajka Grlića. Uslijedile su brojne uloge u mnogim hrvatskim filmovima. Igrala je glavnu ulogu u filmu "Mater" Jure Pavlovića, za koji je dobila svoju drugu Zlatnu arenu. 2023. godine sudjelovala je u "Plesu sa zvijezdama" s mentorom Ivanom Jarnecom i osvojila drugo mjesto. Sudjeluje u brojnim televizijskim projektima, a jedan je od najpoznatijih aktualna serija "Kumovi".

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Telemach po najvišim profesionalnim standardima.