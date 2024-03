Jeste li vi znali odgovor na pitanje koje je zbunilo natjecatelja Jokera, a koji je kući ipak otišao s maksimalnom nagradom?

Filip Družinec je u kvizu Joker osvojio 15 tisuća eura što je maksimalan iznos koji neki natjecatelj može u njemu osvojiti, a njemu je to prvom pošlo za rukom.

Mladi Krapinac Filip Družinec postao je prvi natjecatelj kviza Nove TV "Joker" koji je osvojio maksimalan novčani iznos, točnije 15 tisuća eura.

31-godišnji Filip se na prva dva pitanja nije proslavio, dao je netočne odgovore, ali se nakon toga popravio i nizao one točne sve do posljednjeg.

Na posljednjem pitanju koje glaslo - koji je grad u SAD-u na petom mjestu po broju stanovnika nakon New Yorka, Los Angelesa, Chicaga i Houstona?: A) San Antonio B) Philadelphia C) Dallas D) Phoenix, iskoristio je preostala dva jokera te između odgovora A i D zaključio odgovor D) Phoenix i tako kući otišao s osvojenih 15 tisuća eura.

Superjoker, odnosno pomoć pratnje, prijatelja Marijana Presečkog, Filip je iskoristio na prvom pitanju o svjetskim muzejima - U kojem se gradu nalazi muzej Prado? A) Madrid B) Barcelona C) Lisabon D) Valencia, no prijatelj ga je naveo na krivi odgovor pa je Filip zaključao odgovor B) Barcelona, dok je točan odgovor bio A) Madrid.

Na pitanje Koja se glazbena grupa 2022. vratila kao hologram, koncertnim showom ''Voyage''? A) The Beatles B) Queen C) ABBA D) The Beach Boys, Filip je netočno odgovorio zaključavši odgovor B, a točan odgovor krio se iza odgovora C) ABBA.

Filip je Marijanovu pomoć, kao superjokera tražio još i na pitanju Koliko rijeka ima Malta? A) nijednu B) jednu C) dvije D) tri. Iako obojica nisu bili sigurni, Filip je konstatirao kako mu najlogičnije zvuči odgovor A) nijedan, kojega je zaključao, a on je bio i točan.

''Složio se sa mnom, trebao sam podršku'' kazao je Filip.

Običnog jokera iskoristio je na pitanju Film ''Trainspotting'' snimljen je prema romanu kojeg irskog književnika? A) Irvine Welsh B) Louise Welsh C) David Wolstencroft D) William Watson. Dvoumio se između odgovora A i B, a nakon što mu je joker eliminirao odgovor B, Filip je samouvjereno zaključao odgovor A) Irvine Welsh i tako prešao na sljedeće pitanje.

Unatoč neočekivanom startu, Filip je pokazao sjajno znanje, a voditelj Frano je istaknuo: ''Bilo mi je pravo zadovoljstvo sjediti nasuprot vas!''

Novu epizodu Jokera ne propustite već sutra na Novoj TV!