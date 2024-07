Emotivno putovanje kroz bogat opus Oliverova stvaralaštva nisu poremetile ni ljetne vrućine: "On je to zaslužio..."

Vela Luka je trenutačno u Oliverovim tonovima - gdje se održava manifestacija Trag u beskraju.

Svaki kutak omiljenog mjesta velikog Olivera Dragojevića ispunjen je njegovim pjesmama. Emotivno putovanje kroz bogat opus Oliverova stvaralaštva nisu poremetile ni ljetne vrućine, koje, čini se, nikome ne smetaju.

Zajedno pjevaju sve generacije, a sve će kulminirati večeras tradicionalnim koncertom na kojem će nastupiti brojne domaće zvijezde.

TON. Boris Gugić - Brico, Oliverov prijatelj

Treba da im damo medalju za ovo koliko nevolje vide samo za doć, a još je ova vrućina, još se i malo pije... svaka im čast", rekao je Boris Gugić, Oliverov prijatelj.

TON. Tin, Bosna i Hercegovina

"Prelijepo... Ja već dugo godina sanjam da dođem ovdje pošto sam veliki fan Olivera odmalena tako da - super atmosfera pozitivni ljudi i puno ljubavi u zraku i to je to", izjavio je Tin.

Razgovarali smo i s grupom Dalmatino, koji smatraju da se Oliveru na ovakav način definitivno treba iskazati čast.

"To je prekrasno. On je to zaslužio. Mi smo sretni i ponosni što smo večeras tu i izuzetno nam je drago", rekao je Ivo Jagnjić.

Kakva su očekivanja?

"Iz godine u godinu sve je bolje, masovnije, brojnije, veselije...", kaže Zdravko Sunara.

Dosta se posljednjih dana pričalo o tome treba li ovakva jedna manifestacija Vela Luci ili ne. Međutim, svi s kojima smo razgovarali složni su za jedno – Oliveru se čast definitivno treba pokazati na ovakav način.

