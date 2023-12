I Davor Radolfi ima svoje mišljenje o spektaklu Aleksandre Prijović u Zagrebu: ''Čestitam joj na publici i mašineriji koju ima, sve je na visokoj razini!''

Davor Radolfi (Foto: IN Magazin) In Magazin

U Special Happy Showu gostovao je jedan od prvih izvođača temperamentne latino glazbe na ovim prostorima, vječiti romantik Davor Radolfi.

Pjevač Davor Radolfi pričao je o životu, prijateljima, zabranama koncerata, ali i otkrio što misli o fenomenu zvanom Aleksandra Prijović te kolegici čestitao na uspjehu!

Neka živim kako živim, ako dušu tako smirim, dušu što je ljubit znala i za druge sebe dala - uz te stihove mnogi su se upoznali i zaljubili jer su se nekoć pjesmom, plesom, šarmom i duhovitošću osvajale djevojke, priznao je vječiti miljenik ženskog dijela publike Davor Radolfi.

''Internet nas je razdvojio, ljudi se boje reći istinu. Danas se drukčije jede, pije i ljubi, to je sigurno, nekada se to drukčije radilo. Danas se to radi virtualno, ali je lijepo kada možeš nekoga zagrliti, poljubiti, reći neke lijepe riječi... Zato je važno imati nekoliko pravih prijatelja i ono doma, a što imaš doma, to trebaš čuvati i paziti. To bi bilo otprilike to o životu iako se o životu može puno pričati'', rekao je.

Nekoć se rado družio s pokojnim Oliverom Dragojevićem, dok mu sada od kolega društvo pravi Tedi Spalato. Puno prijatelja koje je upoznao kroz posao ima i posjećuje u Ljubljani i Sarajevu, ali to su češće glazbenici nego pjevači.

Dobro raspoložen stigao je i u goste na Happy FM, dok se u zagrebačkoj Areni paralelno održavao peti koncert regionalno popularne pjevačice Aleksandre Prijović.

"Iako ne pratim što pjeva, čestitam Aleksandri koja ima publiku i mašineriju…Postavili su to na visoku razinu. Svaka čast! Skidam im kapu, to je biznis, to je posao", rekao je Davor.

Slušateljima je otkrio i kako ne podržava odluku nekih hrvatskih gradova o zabrani koncerata srpskim kolegama izvođačima.

"Koncerte ne bih zabranjivao jer svaka glazba ima svoju priču. Baš poput svake umjetnosti, i ljudi biraju što žele slušati", objasnio je.

Kao i kako žele provoditi vrijeme. Radolfi bez najvjernijeg prijatelja havanskog bišona, psića Njoka ne ide nikamo, pa je tako s njim stigao i u Happy Special Show, koji možete pratiti svake srijede od 18 do 20 sati.

