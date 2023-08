Naš zgodni političar skinuo majicu pa pokazao brutalne mišiće, ali i detalj koji inače vješto krije ispod odijela: "Savršeno tijelo!"

Damir Habijan objavio je na Instagramu fotografije s vrha Biokova i izmamio uzdahe svojih obožavateljica rijetko viđenim prizorima.

Političar i HDZ-ov zastupnik Damir Habijan na svom je profilu na Instagramu objavio fotografije s uspona na najviši vrh Biokova, Sveti Jure i to one na kojima pozira u izdanju koje se posebno svidjelo njegovim pratiteljicama.

41-godišnji Damir na vrhu je pozirao bez majice i pritom pokazao isklesano i mišićavo tijelo, ali i tetovaže kojima ga je ukrasio, a koje inače krije ispod odijela u kojima smo ga navikli vidjeti.

"Rekao sam da to mora biti nešto što je meni bitno. Kao mali, ali još uvijek, fasciniran sam poviješću, pogotovo rimskom. Cijeli sleeve je posvećen njima", otkrio je nedavno za Novu TV.

Čini se kako je Damir ponosan na svoju formu jer na njegovu profilu na popularnoj društvenoj mreži ima više fotografija na kojima pozira razgolićen i vidi se kako je veliki ljubitelj aktivnog načina života i sporta.

"Savršeno tijelo", "Maneken", "Wow", "Pravi frajer", "Zgodan i pametan", samo su neki od komplimenata s njegova profila na Instagramu koje je dobio.

No nažalost njegovih obožavateljica sretno je zaljubljen što je priznao pred kamerama Dnevnika Nove TV.

"Definitivno sam sretno zaljubljen. Mislim da je u današnje vrijeme to jako bitno. Teško je naći osobu s kojom možeš proći dobre i loše trenutke. Ako si javna osoba, nije to baš jednostavno. To nekad zna biti teško. Ali ti trenuci kad si s osobom s kojom jesi su apsolutno sve", izjavio je Damir za Novu TV.

