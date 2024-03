Bolji od kristalne kugle: 8 filmova koji su uspješno predvidjeli budućnost!

Kakva nas budućnost očekuje pitanje je na koje svi žele znati odgovor, a zapanjujuće točne ponudili su (i vjerojatno upravo nude) scenaristi. Evo nekih filmova koji idu u prilog toj tezi….

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Humor, satira i “kristalna kugla” – riječi su koji možda najbolje opisuju kultnu animiranu seriju Simpsoni (The Simpsons, 1989.-danas) koju je osmislio Matt Groening. Tijekom 35 godina prikazivanja, disfunkcionalna obitelj Simpson iz imaginarnog gradića Springfielda postala je globalni fenomen koji pruža zabavu, poziva na kritičko razmišljanje te – predviđa budućnost, piše Kinofilm.

Naime, serija je, između ostalog, još 2000., u epizodi “Bart to the Future” predstavila Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a što se ostvarilo 16 godina kasnije. Simpsoni su često prikazivali i tehnološke inovacije koje su kasnije postale stvarnost, primjerice još su 1995. predvidjeli pametne satove. Predvidjeli su i niz drugih događaja među kojima i marš Trumpovih pristaša na Kapitol, pandemiju, nastup Lady Gage na Super Bowlu, ekonomsku krizu u Grčkoj, finale serije Igra prijestolja (Game of Thrones, 2011.-2019.), Disneyjevo preuzimanje 21st Century Foxa…

Uglavnom, niz je podugačak, no istu “moć” pokazali su brojni filmovi evo samo nekih od njih…

Pročitajte više na kinofilmu:

Filmski gušti Gorana Navojca

Kung fu panda 4: Pripremite tanjur rezanaca i opake poteze

Ryan Gosling će i ovo ljeto imati veliki hit

8. Trumanov show

Psihološka dramedija Petera Weira predstavila je komičara Jima Carreyja kao karakternog glumca. On je, naime, glavni lik filma koji odlično prikazuje utjecaj televizije u suvremenom društvu. Naime, Truman Burbank (Jim Carey) je bezbrižni prodavač osiguranja koji živi svoj idiličan život sa suprugom Meryl (Laura Linney) koja radi kao medicinska sestra. No, nakon nekoliko neobičnih događaja Truman otkriva da je zapravo cijeli njegov život reality show i da su svi ljudi koje je ikada upoznao zapravo glumci…

Sudionici današnjih (prekobrojnih) reality showova svjesno pristaju na život pred objektivima kamera, no danas se, daleko više nego 1998., kad je film objavljen, ideja o emisiji temeljenoj na stvarnom životu čovjeka koji nema pojma da je na televiziji i ne čini tako nevjerojatnom.

Ostalih 7 filmova koji su uspješno predvidjeli budućnost pronađite na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.