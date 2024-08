Nekadašnju zvijezdu domaćih sapunica dugo nismo vidjeli, a sad je zablistala na modnoj reviji!

Ovaj jedinstveni modni događaj već godinama privlači pažnju ljubitelja zahvaljujući spektakularnom ambijentu i bogatom programu.

Riječke stepenice prepoznate su kao najvažnija modna manifestacija u Hrvatskoj. Događaj je okupio renomirane dizajnere iz cijele zemlje, a revije su bile posebno impresivne zbog samog prostora na kojem je prodefiliralo šesnaest prekrasnih manekenki među kojima su se našle Miss Universe Hrvatske Zrinka Ćorić, hrvatska predstavnica na izboru Miss Svijeta Lucija Begić, bivša Miss Universe Andrea Erjavec, nekadašnja Kraljica Hrvatske Ema Gračan te missice Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije, influencerica Antea Valenta.

U pauzama između modnih revija, iz dr.Vivian estetic’s kornera, intervjuirane su poznate osobe iz političkog, sportskog odnosno društvenog života. Dvostruki svjetski prvak, europski prvak i srebrni Olimpijac Ivan Krapić otkrio je kako se seli u Litvu gdje ga čeka novi sportski izazov te kako mu u odjevnim kombinacijama za svečane izlaske pomaže djevojka.

Filip Pravdica, hrvatski atletičar koji se bavi skokom u dalj i trenutno je državni rekorder te finalist Olimpijskih igara u Parizu stigao je također u društvu djevojke, a od njega smo saznali je na Dijamantnoj ligi u Švicarskoj nadmašio skok brončanog Olimpijca I kako se raduje Zagreb Meetingu.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović čestitao je direktorici Riječkih stepenica još jednu uspješnu reviju i govorio o manifestacijama i Riječkom karnevalu. Glumica i ravnateljica drame Kazališta Ivana pl.Zajca Ana Vilenica preselila se u Rijeku I sprema se za jesensku sezonu u kazalištu. Na event su stigli I pjevačica Tina Vukov, modni dizajner Ivan Alduk, Vedrana Linardić, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, mladi pjevač Sergej Božić koji briljira novim hitom s Vannom, nogometaš Josip Drmić te brojni drugi.

16.Riječke stepenice otvorila je revija MIAU COUTURE kolekcijom ''Između sna I jave''.

Uvela nas je u čarobnu modnu priču kojom je interpretirala oprečnost sna i jave. Kreacije su podijeljene u dvije posve različite priče koje se stapaju i zajedno čine jednu ultra ženstvenu cjelinu. Dizajn cijele kolekcije, koji dijelom simbolizira značaj jave, prožet je elegancijom, čistinom, jednostavnosti te fluidnosti linija koje naglašavaju ženstvenost i figuru, dok s druge strane interpretira tematiku snova inspiriranu likom princeze, odiše bajkovitim izričajem, raskoši, ženstvenosti te elementima romantike u prepoznatljivom stilu kojeg Miau Couture brend njeguje. Pokrovitelji kolekcije su bili Grad Krk i Udruženje obrtnika grada Krka.

Kolekcije SELIN BOUTIQUEA kombiniraju talijanski dizajn i najnovije trendove, stavljajući ih na raskrižje bezvremenske elegancije i suvremenog glamura. Svaki komad odjeće koji je večeras prikazan na Riječkim stepenicama odražava savršen spoj sofisticiranosti i trenda, pružajući priliku da izrazite svoj jedinstveni stil s dozom talijanskog šarma. Kolekcija je isticala vrhunsku kvalitetu i besprijekornu estetiku.

Inspirirana svojim diplomskim radom u kojem je dizajnerica Kristina Zorčić istraživala elemente posavske narodne nošnje, iskreirala je kolekciju ''Kontrasti''. Inspiracija je donje ruho koje je izrađeno od domaćeg lanenog platna. Gaće (hlače), rubača (košulja) i zastor ( pregača ), temelj su kolekcije i branda GiVa. Kontrast tradicije i suvremenog dodatno naglašava korištenje samo bijele i crne tkanine. Boja je luksuz koji ovoj kolekciji Kristina nije htjela priuštiti. Rukom oslikani detalji narodnog veza ovu kolekciju čine još posebnijom.

Kolekcija Irene Anđelić Devčić je nadahnuta slobodnim duhom divljine, inspirativnim prostranstvima kojima se kreću divlje životinje i koja im omogućavaju pravu prirodu slobode. Slobodu kretanja, osobina i karakteristika, slobodu da budu što jesu, oslobođeni od svih granica. Kolekcija je prikaz nadahnuća divljim prostranstvima kao podsjetnik da život ide svojim tokom bez obzira na to što mi isplanirali za njega.

Calico MOOD ove jeseni donosi kolekciju koja spaja svevremensku klasiku prožetu minimalističkom elegancijom kojom dominira crno-bijela paleta boja. Dašak svježine unose komadi u zelenim i bež tonovima, koji savršeno nadopunjuju monokromatsku osnovu. Kao i uvijek, Calico MOOD crpi inspiraciju iz žena koje su odvažne, samosvjesne i autentične. Svaki komad iz ove kolekcije osmišljen je kako bi istaknuo snagu i eleganciju žene koja ga nosi, naglašavajući njezinu jedinstvenu osobnost. Kolekcija jesen/zima odražava stil žene koji je praktičan i lako se prilagođava svakodnevnim životnim situacijama, a u isto vrijeme ostaje elegantan, profinjen i nesputan. Poseban pečat ovoj kolekciji daje nakit ručno izrađen od elemenata lepoglavske čipke, koja je pod zaštitom UNESCO-a. Za Calico MOOD kolekciju, ovaj jedinstveni nakit izradila je poznata lepoglavska umjetnica Snježana Varović, unoseći u kolekciju dašak tradicije i umjetničkog izraza koji se savršeno uklapa u sofisticirani stil brenda.

Svoj rad imali su priliku pokazati i učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka. Modeli su rad učenica 3. razreda smjera dizajner odjeće; Lane Vidić, Helene Beker, Nine Mohorovičić, Gabrijele Sivonjić i Antonele Martinković. Rađeni su pod mentorstvom profesorica tekstila Maje Bižace, Snježane Tus I Renate Štefan Barišić.

Modeli su suvremenih krojeva i modernog izgleda, ali zbog odabira materijala I ukrasa koji prikazuju motiv paške čipke, u njima možemo prepoznati elemente hrvatske narodne nošnje. Materijali korišteni za izradu modela su kombinacija bijelog platna i crnog kepera, te bijelog i crnog pamučnog konca korištenog za izradu veza. Motivi paške čipke izvezeni su japanskom tehnikom sashiko, što znači mali ubod, a potječe iz siromašnih krajeva sjevernog Japana gdje je korištena kako bi staroj i dotrajaloj odjeći dala novi život. Jedno od pravila izrade sashiko veza je da se izrađuje bojom konca koja je u kontrastu s bojom tkanine, stoga su modeli izrađeni u crno bijeloj kombinaciji materijala i veza.

Boutique Rival Design i Senka Mitrović predstavili su mini kolekciju haljina s idejom snažne žene vječno u potrazi za ljepotom koja se izražava kroz eleganciju. Sjaj,mreža,udobnost tkanine i kroja poruka je ženi da bude originalna i svoja.

Damir TAU riječki je brend koji svojim dizajnom slavi različitost i toleranciju, a proizvodnju temelji na vrhunskoj kvaliteti materijala. Naočale ovoga brenda već su nam itekako dobro poznate, ali veseli nas da konstantno šire paletu svojih prepoznatljivih proizvoda. Damir TAU riječka je priča za osjećaj ugode i sreće, te neizostavan zdrav um i pozitivan duh.

Novi brend LU LU design premijerno se predstavio na 16. Riječkim stepenicama. Njihova proizvodnja je u Hrvatskoj i Italiji, a izrađuju motive tehnikama kompjutorskog veza ili tiska te vlastitom izradom žele privući "buyere" (modne kupce) odnosno specifičan segment modne industrije koji se fokusira na selekciju, kupnju i plasman modne robe u trgovinama. Kolekcija se sastoji od dnevnog outfita ,prirodnih materijala,svile,viskoze te sportskog programa od pamuka.

Sekcija tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka je izrazito aktivna Sekcija koja povezuje obrtnike unutar Udruženja obrtnika Rijeka iz djelatnosti obrade tekstila i kože na području djelovanja Udruženja obrtnika Rijeka, Bakar, Kraljevica, Čavle i Kostrena. Članice Sekcije tekstila i kože sudjeluju na brojnim manifestacijama, od kojih je jedna i Riječke stepenice gdje već godinama uz podršku svojeg Udruženja, obrtnice predstavljaju svoje kreacije. Pod Udruženjem obrtnika Rijeka iz Sekcije tekstila i kože s gošćama drugih udruženja obrtnika svoje kreacije prikazalo je čak 14 obrtnica: MY LEATHER STORY -Patrizia Sertić, CODE BY BOTUN-Duška Radotović, MIAU COUTURE-Gorana Nedić, LILIUM-Suzana Mužić, ADRIANA RAJČIĆ DESIGN, Krojački salon ELLA- Marinela Martinčić Knez, Krojački salon DAJANA-Dajana Hlača, Krojačko-uslužni obrt OK DESIGN-Jasminka Blečić , Boutique RIVAL Design- Senka Mitrović, ELA obrt za krojačke usluge-Sandra Jamić, Krojački salon SLAVICA-Slavica Stojanović, Krojački salon D'IMAGE-Željkica Kezić, MALI ATELJE TTTajana Tepšić te S. A.HANDMADE-Sanja Antonin.

16.Riječke stepenice zatvorila je LUZAR by Marina Sičić Oštarić Marija Luzarija motiv je nastanka ove retrospektivne kolekcije inspirirane kolekcijama temeljenim na tradiciji, kulturi , životu i običajima Novalje i otoka Paga. Kamen, sol, bura, ljudi - ribari, težaci, čobani. Sve se to je nesvjesno ispleteno vrijednim rukama žena i ostavljeno nama u naslijeđe. ‘’Time se ponosimo i to poštujemo, njegujemo ,a ljubavlju iskazujemo’’. izjavila je dizajnerica. Poljubac isprepletenih niti na mustri koltre, merlića, rožete okrunjeno draguljem otoka paškom čipkom utkan u kolekciju Marija Luzarija koja nije samo oda, već je način sprečavanja odumiranja, nastavak življenja i prenošenje na mlađe generacije istinske vrednote. Ljubav je početak i kraj samo s njom možemo voljeti sebe sve ostale i sve što je pod krinkom mode nazvano ljubavlju. Modi treba vratiti jedini smisao- umijeće veličanja ljepote življenja što je kolekcija uspješno prikazala.

Trendove za make-up prikazale su vizažistice Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko. Evo što nam je Paola otkrila o novitetima: ‘’ Kako jesen pomalo kuca na vrata, nježni sjaj, nude, roskaste nijanse i “clean girl” make up ostavljamo po strani i prebacujemo se na odvažnost. Boja šljive je naš ovogodišnji “go to” izbor i na usnama i pri izboru rumenila. Ljubičasto-crvene nijanse sjenila istaknut će zavodljivost i smjelost jesenskog make upa. Za večernji ili odvažniji, konkretniji make up izabrat ćemo duboke, tamnije nijanse, a nekada i vintage moment metalik pigmenta na kapcima ili čak chrome ruž na usnama’’, izjavila je.

Što nas očekuje na jesen u frizerstvu otkrili su stilisti Studia Perman.’’ Sve do proljeća nose se sve varijacije boja stoga će koloriranje biti u fokusu. Prirodni svijetli pramenovi, skandinavsko plavi tonovi, bakrene ‘’pumpkin spice red’’ boje će obilježiti jesen. Naglasak je na volumenu kao I šiškama za svaki oblik lica’’, izjavili su.

Osim poticanja razvoja domaće modne scene i gospodarskih suradnji ovaj događaj obuhvatio je i brojne popratne sadržaje poput glazbe i zabave što je dodatno doprinijelo cjelokupnoj atmosferi. Publika je osim u modnom spektaklu, koji je vodio Davor Garić, uživala i u glazbenom programu jer je za 16.Riječke stepenice, DJ Sale For Love napravio pravu glazbenu poslasticu . After party se održao u popularnom riječkom Azura lounge and eat baru.

