Slavna američka komičarka trebala je glumiti najpoznatiju lutku na svijetu, vode se rasprave bi li ona bila bolji izbor za ovu ulogu!

Nekoliko dana nakon što je film o Barbie stigao u kina, komičarka Amy Schumer podijelila je svoje mišljenje o filmu, a otkrila je i da je ona trebala glumiti lutku. Vi nam u anketi recite koja Barbie bi vam se više svidjela.

Slavna američka komičarka i glumica Amy Schumer otkrila je svoje reakcije na dugoočekivani film ''Barbie'', a malo tko zna da je upravo ona prije nekoliko godina trebala glumiti slavnu lutku.

"Stvarno sam uživala u Barbie i Oppenheimeru", napisala je Schumer na Instagramu.

Inače, Schumer je dobila ulogu Barbie 2016. godine. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije, 2017., glumica je objavila da se neće raditi na projektu projekta zbog natrpanog rasporeda pa se tako tada ''Barbie'' nije ni snimao.

"Film puno obećava'', otkrila je samo tada za E! News, a čini se da je i bila u pravu.

"Tužna sam, ali jedva čekam vidjeti ''Barbie'' na velikom platnu."

Kako je vrijeme odmicalo, Schumer je objasnila više o tome što je dovelo do njenog odlaska i da su to bile kreativne razlike.

"Definitivno nisu htjeli to učiniti na način na koji sam ja htjela, a to je bio jedini način na koji bi ja za film bila zainteresirana", rekla je prošle godine za The Hollywood Reporter.

Ubrzo u 2019. Mattel i Warner Bros. Pictures Group otkrili su da će Margot Robbie glumiti Barbie.

Margot se pokazala kao dobitna kombinacija, a vi nam u anketi recite mislite li da bi neklasičnu Barbie lutku u malo drugačijoj verziji bolje odigrala Amy ili je ovaj način prikazivanja najpoznatije lutke na svijetu ipak savršeno odigrala Margot.

Tko je bolji izbor za Barbie? Amy Schumer

Margot Robbie Amy Schumer

Margot Robbie Ukupno glasova:

Inače, Amy se godinama borila s lošim komentarima o svom izgledu, a u posljednje vrijeme i ona se hvali vitkijom figurom koju je dobila zahvaljujući liposukciji nakon rođenja drugog djeteta.

