Aca Lukas za srpske medije iskreno je progovorio o detaljima iz svog privatnog života, a mnoge je iznenadio njegov kriterij za odabir djevojke.

Regionalni pjevač Aca Lukas smatra kako nije dobar u davanju ljubavnih savjeta, no zato slovi kao jedan od najvećih šarmera.

Iza sebe ima čak tri braka, a za Telegraf.rs progovorio je o tome kakve ga djevojke privlače.

"Nikad nisam znao taj odgovor. Mora biti lijepa, ali i pametna. Može biti pametna, ali mora biti lijepa. Šalim se. Uvijek ima nešto što te privuče. Kada me pitaju s koliko sam žena bio, ja uvijek kažem: S puno manje nego što možeš zamisliti. Ja mogu glumiti eksperta za žene, ali ja to stvarno nisam", ispričao je Aca.

Dodao je da on žene samo voli i poštuje žene.

"I mi muškarci sve što radimo, radimo zbog žena, radimo da bi nas voljele, a to malo tko smije priznati, ali to je stvarno tako. Kakav bi bio život bez žena?! Smiješan".

Inače, razveo se od supruge Sonje Vukasović i preselio u gradić koji se nalazi u okolici Beograda. Njegova kći i bivša supruga ostale su živjeti u njihovoj obiteljskoj vili. Sonja je vrlo aktivna na društvenim mrežama, te rado dijeli seksi fotke koje njezine pratitelje svaki puta iznova oduševljavaju.

U svojoj knjizi pjevač je otvoreno progovorio o svađama sa prekrasnom suprugom, ali i o nasilju zbog kojeg je dobio tri godine uvjetne:

"Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, griješili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da se počeo vraćati stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. Pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam doma dolaziti pijan, drogiran. Aca u najgorem izdanju. I sve je polako počelo gubiti smisao. Nabrajala je u svađi što sam sve ja.Naše svađe bile su užasne. I to svađe pred djecom. Od deranja nam se pojave žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvaćamo svoj dio krivnje. Užasne rečenice. Volim je, a vrijeđam je. Kad sam htio krenuti, ona mi se unijela u lice. 'Nećeš me udariti'. Pogan jezik čak i za razjarenu ženu".

