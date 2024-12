27 godina prošlo je od premijere Cameronovog 'Titanica', evo koje još filmove o nesretnom brodu (ne)vrijedi pogledati…

Titanic Jamesa Camerona bio je i ostao najpoznatiji i najuspješniji film o brodolomu novog broda iz 1912., iako je od njegovog objavljivanja (19. prosinca 1997.) prošlo 27 godina. Među brojnim ekranizacija, izdvajamo 10 koje su prethodile ovom klasiku ili su pak ostali debelo u njegovoj sjeni…

Filmovi katastrofe redovito izazivaju veliku pažnju filmske publike. Ne čudi stoga što je tragično potonuće broda "Titanic" više puta doživjelo filmske adaptacije koje su, doduše, izazvale različite reakcije publike. Ipak, 27 godina nakon (američke) premijere filma iz 1997., (19. prosinca) epska romansa i film katastrofe, Titanic, redatelja, scenarista i producenta Jamesa Camerona, ostao je filmski sinonim za tragediju koja se dogodila 15. travnja 1912. Tada je, naime, britanski prekooceanski brod, na svom prvom putovanju, doživio je katastrofu nakon sudara sa santom leda, što je rezultiralo smrću više od 1.500 ljudi od ukupno 2.224 putnika i članova posade, piše Kinofilm.

Hollywood se odavno uhvatio priče o "nepotopivom brodu", pronalazeći u njoj inspiraciju za brojne filmske adaptacije o ovoj tragediji i ljudskim sudbinama, a poseban izazov uvijek je predstavljala tehnička rekreacije broda. U tom smislu, posebno se ističe Cameronov filmski fenomen iz 1997., koji je ne samo postao jedno od najuspješnijih ostvarenja svih vremena, već je i potaknuo obnovu zanimanja za Titanik.

Povodom 27. obljetnice američke premijere ovog kultnog filma, prisjećamo se kako je "Titanic" bio i ostao neiscrpna inspiracija za filmske priče, te donosimo pregled nekih od najpoznatijih filmova o brodu čije su sudbine postale dio povijesti kinematografije…

Saved from the Titanic (1912.)

Samo 31 dan nakon što je Titanic potonuo, objavljen je prvi filmski prikaz ove tragedije – nijemi film Saved from the Titanic, redatelja Etiennea Arnauda. Film je bio poseban ne samo zbog svoje brzine produkcije, već i zbog činjenice da je glavnu ulogu igrala Dorothy Gibson, glumica i spisateljica koja je preživjela brodolom "Titanica".

Kratki film prikazivao je Gibson čije su misli, osjećaji i strahovi bili tekstualno preneseni između pojedinih scena, a korištene su i stvarne snimke kapetana Edwarda Smitha, santi leda i broda "Olimpija", sestrinskog broda "Titanica". Gibson je čak odjenula istu odjeću koju je nosila te kobne noći, dodajući autentičnost, ali i emocionalnu težinu svojoj ulozi. Njezina trauma bila je vidljiva na ekranu, a novinari su primijetili da je izgledala kao osoba koja se još uvijek oporavlja od šoka.

Film je privukao veliku pozornost publike i zaradio pohvale, ali nije prošao bez kritika. Mnogi su smatrali da je preuranjeno snimati film o takvoj tragediji, optužujući produkciju da kapitalizira na katastrofi.

Titanik (Titanic, 1953.)

Film rumunjsko-američkog redatelja Jeana Negulescoa, donosi dirljivu dramu o obitelji, ljubavi i tragediji. Radnja filma fokusira se na Juliju Sturges (Barbara Stanwyck), bogatu društvenu članicu koja se, želeći početi ispočetka, ukrcava na Titanic sa svoje dvoje djece kako bi se vratila u Ameriku i napustila svoj privilegirani, ali nesretan život. Kada njezin otuđeni suprug Richard (Clifton Webb) sazna za njezinu odluku, neočekivano se ukrcava na brod, odlučan da je uvjeri da promijeni svoj plan.

Film je osvojio Oscara za najbolji scenarij zahvaljujući duboko emotivnoj priči i pažljivom balansiranju između povijesnih činjenica i fikcije. Oduševio je gledatelje impresivnom kinematografijom, snažnim izvedbama glavnih glumaca i uzbudljivim prikazom posljednjih trenutaka broda. Kritičari su ga hvalili za izvanrednu sposobnost da spoji povijesnu tragediju s univerzalnim temama ljubavi i obiteljskih odnosa.

Noć za pamćenje (A Night to Remember, 1958.)

Britanski povijesni dokumentarni film, u režiji Roya Warda Bakera, smatra se jednim od najpreciznijih i najdirljivijih prikaza tragedije potonuća "Titanica". Temeljen na istoimenoj knjizi Waltera Lorda, film koristi dokumentaristički stil kako bi detaljno prikazao događaje koji su doveli do potonuća nesretnog broda tijekom njegovog prvog putovanja. Film je dobio pohvale ne samo od kritičara, već i od preživjelih te povjesničara.

Posebno se cijeni vjerna rekonstrukcija događaja, ljudskih priča koje su se odvijale na brodu i autentičnosti u prikazu panike i kaosa te noći. Iako film nije ostvario veliki komercijalni uspjeh, osvojio je Zlatni globus za najbolji strani film na engleskom jeziku i dobio opće priznanje kritike.

Ovaj film pokrenuo je val filmova katastrofe, uključujući Posejdonovu avanturu (The Poseidon Adventure, 1972), a povjesničari ga često opisuju kao "konačnu kinematografsku priču o Titanicu" i prototip žanra filmova katastrofe.

S.O.S. Titanic (1979.)

S.O.S. Titanic je TV film, redatelja Williama Halea, koji donosi dramatičan prikaz tragedije "Titanica" kroz priče putnika iz svih društvenih slojeva – od luksuza i privilegija prve klase do borbe i skromnosti putnika u trećoj klasi. Film se ističe time što je prvi o "Titanicu" snimljen i objavljen u boji, donoseći vizualnu raskoš i autentičnost kakva prije nije viđena.

Ulogu stvarne preživjele, stjuardese Mary Sloan, odigrala je mlada Helen Mirren, čime je započela svoj put prema zvjezdanom statusu.

Film se ne fokusira se samo na sudbine putnika, već i na odgovornost ključnih figura koje su pridonijele tragediji. Kapetan Edward Smith i direktor White Star Linea, J. Bruce Ismay, prikazani su kao osobe čije su ambicije i odluke doprinijele katastrofi, uključujući ignoriranje brojnih upozorenja o santama leda.

Nema veće ljubavi (No Greater Love, 1996.)

U središtu priče ove televizijske romantične drame, temeljene na istoimenom romanu Danielle Steel, je Edwina (Kelly Rutherford), mlada žena koja nakon tragičnog gubitka roditelja i zaručnika u potonuću "Titanica" preuzima odgovornost za odgoj svoje braće i sestara te upravljanje obiteljskim uspješnim novinskim poslovanjem. Dok se bori s vlastitom tugom, Edwina upoznaje potencijalnog partnera (Chris Sarandon), koji joj donosi novu nadu i mogućnost sreće usprkos okolnostima.

Film, redatelja Richarda T. Heffrona, ne prikazuje samo potonuće slavnog broda, već se fokusira i na posljedice tragedije, podsjećajući da su preživjeli morali nastaviti živjeti unatoč gubitcima voljenih. Dakle, kroz emotivnu priču o borbi, gubitku i oporavku, Nema veće ljubavi donosi rijetko viđenu perspektivu – onu preživjelih koji su se morali nositi s tugom i krivnjom zbog preživljavanja.

Titanik (Titanic, 1996.)

Riječ je o dvodijelnoj je mini-serija i televizijskom filmu nagrađenom Emmyjem, koji se ističe impresivnom glumačkom postavom predvođenom Peterom Gallagherom, Catherine Zeta-Jones i Timom Curryjem. Redatelj je Robert Lieberman, a film prati zabranjenu romansu između udane putnice prve klase i njezine bivše ljubavi, ali i ljubav dvoje putnika treće.

Premijerno prikazan godinu dana prije epskog filma Jamesa Camerona, ovaj je Titanik požurio je s produkcijom kako bi iskoristio uzbuđenje oko nadolazećeg Cameronovog filma. Bio je hit u gledanosti na mreži CBS, a ujedno je bio i prvi film ili serija koji su prikazali povijesni trenutak kada se "Titanic" raspao na dva dijela nakon sudara sa santom leda.

Dok su izvedbe ugledne glumačke postave dobile pohvale, kritičari su istaknuli da povijesne netočnosti i pogreške u mini-seriji zasjenjuju potencijalno impresivnu produkciju. Unatoč tome, "Titanik" (1996.) ostaje zanimljiv dodatak ekranizacijama tragične priče o legendarnom brodu.

Sobarica na Titaniku (The Chambermaid on the Titanic, 1997.)

Sobarica na Titaniku francusko-talijansko-španjolski je dramski film španjolskog redatelja Bigasa Lune. Riječ je o adaptaciji istoimenog francuskog romana Didiera Decoina, koja prati fascinantnu priču radnika ljevaonice Hortyja (Oliver Martinez). Horty osvaja natječaj koji mu omogućuje da otputuje u Southampton i promatra polazak legendarnog "Titanica" na njegovo veliko putovanje. Tamo upoznaje prekrasnu mladu sobaricu Marie (Romane Bohringer), koja će raditi na brodu.

Nakon vijesti o potonuću "Titanica", Horty pretpostavlja da je Marie stradala u nesreći te odlučuje izmisliti priču o svojoj vezi s njom kako bi stekao slavu i popularnost. Njegova laž prerasta u putujuću kazališnu predstavu koja dodatno komplicira njegovu izmišljotinu. Film je bio i kritički i komercijalni uspjeh, osvojivši dvije prestižne Goya nagrade, a hvaljen je zbog svog bogatog i složenog scenarija. Premijerno je prikazan prije epskog filma Jamesa Camerona.

