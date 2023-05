Nagrada ''Počasno Srce Sarajeva'' otišla je u ruke Marku Cousinsu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti

Za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, nagrada ''Počasno Srce Sarajeva'' otići će u ruke redatelju i piscu Marku Cousinsu.

Kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, redatelju i piscu Marku Cousinsu bit će uručeno Počasno Srce Sarajeva 29. Sarajevo Film Festivala.

Pogledaj i ovo Salve smijeha Montipajtonovcu uručeno "Počasno srce Sarajeva"

Ovo neće biti njegov prvi susret s gradom – njegov prvi dolazak u Sarajevo bio je za vrijeme opsade grada, sredinom 1990-ih. Zajedno s predstavnicima Međunarodnog filmskog festivala Edinburgh posjetio je kino Obala Art Centar, gdje su u znak potpore građanima Sarajeva u opkoljenom gradu prikazivali filmove. To je kino bilo kolijevka Sarajevo Film Festivala.

''Donijeti filmove s Međunarodnog filmskog festivala u Edinburghu u Sarajevo tijekom njegove opsade, pokazalo mi je zašto su filmovi važni. Većina onoga što sam od tada uradio, bilo je pod utjecajem tih strašnih, inspirativnih sedmica 1994. godine. Povratak u Sarajevo, po prvi put nakon 29 godina, u meni će probuditi bujicu emocija. Počasno Srce Sarajeva u mom će domu imati počasno mjesto i podsjećati me na potrebu da riskiram, da djelujem u solidarnosti. Još uvijek mogu učiti od mladića koji sam nekada bio, a još više od pionira u Sarajevu koji su shvatili da filmovi nisu samo zabava, nego ključni dio naših života. Tako sam zahvalan", rekao je Mark Cousins.

Mark Cousins je škotsko-irski redatelj. Njegove teme su inspirativna moć kinematografije, gradova, šetnja, djetinjstvo, arhiva i obnova. Na početku svoje karijere snimao je TV dokumentarce o djetinjstvu, neonacizmu i Mihailu Gorbačovu. Njegova prva knjiga bila je ''Imagining Reality: The Faber Book of Documentary'' (koju je Times Literary Supplement nazvao "neophodnom"). Cousinsov prvi dugometražni dokumentarac, ''The First Movie'', koji govori o djeci u Iračkom Kurdistanu, osvojio je nagradu Prix Italia. Film je inspirisan odrastanjem tokom nemira u Sjevernoj Irskoj i njegovim strastvenim zanimanjem za ulogu koju film može imati u životima djece.

London Times je njegovu sljedeću knjigu, ''The Story of Film'', nazvao "daleko najboljom knjigom o kinematografiji koju smo pročitali". Film ''The Story Of Film: Odyssey'' u trajanju od 930 minuta, prikazan je na nekim od najpoznatijih međunarodnih filmskih festivala i u kinima širom svijeta. Uz to što je Michael Moore filmu dodijelio Stanley Kubrick nagradu, bio je nominovan za BAFTA nagradu u Škotskoj, osvojio Peabody nagradu i mnoge druge. Desetljeće kasnije, režirao je nastavak filma: The Story Of Film: A New Generation''.

''What is this film called love?'', objavljen je u 20 zemalja, predstavljen na ICA-u u Londonu i nominiran za najbolju režiju od strane BAFTA-e Škotske. PJ Harvey ga je nazvala "otkrivajućim i inspirativnim", a rock bend Maximo Park napisao je pjesmu inspirisanu njim.

Godine 2013. završio je ''Here be dragons'', film o izuzetno važnoj ulozi filmskih arhiva, posebno u Albaniji. Film je osvojio Grand Prix na Filmskom festivalu u Rumuniji. Iste godine snimio je ''A story of children and film'', uvršten u službenu selekciju filmskog festivala u Cannesu.

Njegov sljedeći film, ''Life may be'', koji je režirao s iranskom redateljicom Maniom Akbari, hvaljen je zbog svog feminističkog i inovativnog pristupa te nazvan "transcendentnim i izuzetno osjetljivim". Film je osvojio nagradu Don Quijote. ''6 desires: DH Lawrence and Sardinia'', adaptacija knjige DH Lawrencea ''Sea and Sardinia'', premijerno je prikazan na Londonskom filmskom festivalu i Sundanceu.

Cousinsov ''The oar and the winnowing fan'' je bio preuzimanje DazedDigital web stranice, dok je ''I am Belfast'' bio njegov prvi dugometražni film o Sjevernoj Irskoj. Njegov BBC/BFI film ATOMIC, u suradnji s bendom Mogwai, prikazan je kako u Hirošimi i u blizini Černobila, tako i u katedrali u Coventryju i na Međunarodnom filmskom festivalu u Edinburghu.

Godine 2016. snimio je dugometražni film ''Stockholm my love''. Godine 2017. završio je tajni projekat ''BIGGER THAN THE SHINING'', koji je odlučio predstaviti samo u ''underground'' okolnostima. Iste je godine objavio knjigu ''The Story of Looking'', koja je nominirana za nagradu Saltire za najbolju beletrističku knjigu.

Cousinsov ''The eyes of orson whales''je imao svjetsku premijeru u Cannesu 2018. Iste je godine po narudžbi Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu završio dvosatni ''Storm in my heart'' na četiri ekrana, koji se bavio pitanjem seksizma i rasizma u Hollywoodu. U njegovom 14-satnom filmu ''Woman make film'', naratorice su Jane Fonda, Sharmila Tagore, Debra Winger, Adjoa Andoh, Kerry Fox i Tilda Swinton. Film je izazvao veliku pozornost i osvojio priznanja širom svijeta. Osvojio je inauguralnu nagradu za inovativno pripovijedanje Europske filmske akademije i doveo do restauracije nekoliko filmova koje su režirale žene.

Njegova dva novija filma su ''The storms of Jeremy Thomas'', o legendarnom filmskom producentu – premijerno prikazan u Cannesu 2021. godine i dobitnik nagrade za najbolji dokumentarac u španjolskom Dias De Cineu, i ''The story of looking'', u kojem filtrira povijest gledanja kroz vlastitu operaciju oka. Film je osvojio nagradu za najbolji dokumentarni film na Filmskom festivalu u Sevilli. Prošle je godine snimio filmove ''My name is Alfred Hitchkock'' i ''The march on Rome'', koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Veneciji, osvojio nagradu publike za najbolji međunarodni dokumentarac u Brazilu i nominiran za nagradu Europske filmske akademije.

Godine 2022. njegovi filmovi bili su predmet višeslojne filmske instalacije Passé Présent Futur, u ogromnom kinu Plaza u Ženevi, a imali su i retrospektivu na filmskom festivalu Biograf u Bolonji. Premijerno je svoju prvu umjetničku instalaciju, ''Like a huge Scotland'' prikazao u galeriji Fruitmarket u Edinburghu.

Pored plodne karijere autora i filmskog stvaraoca, Mark Cousins ima počasne doktorate sa Univerziteta u Edinburghu i Stirlingu, počasni je profesor filma na Queen's University Belfast te je ostvario zapažene uspjehe u programiranju i kuriranju filmova. Bio je predsjednik Belfast Film Festivala i Docs Ireland. Organizator je ''Cinema of childhood'', serijala od 17 filmova koji su godinu dana bili na turneji po Velikoj Britaniji i Irskoj. Bio je ko-umjetnički direktor kina u Kini. Zajedno sa Tildom Swinton, kreirao je kino događaje ''Balerina Ballroom Cinema of Dreams'' i ''A Pilgrimage''. Također su vodili The 8 ½ Foundation, dvogodišnji događaj koji je organizirao filmske rođendane za djecu. Ta je inicijativa bila nominirana za Nagradu za ljudska prava.

Cousins je nedavno dobio portugalsku međunarodnu nagradu Aurelio de Paz dos Reis za izuzetan doprinos kinematografiji i nagradu Britanskog udruženja za film, televiziju i filmske studije za izvanredna dostignuća za svoj rad u obrazovanju na ekranu (2020. godine). Godine 2023. dobio je nagradu Persistence of Vision od Filmskog festivala u San Franciscu, godišnju nagradu Maverick na Međunarodnom filmskom festivalu u Dublinu i nagradu za izuzetan doprinos filmu i kulturi od Ismailia Film Festivala u Egiptu.

U kontekstu uručenja priznanja Počasno Srce Sarajeva Marku Cousinsu, u sklopu programa “Suočavanje s prošlošću” Sarajevo Film Festivala bit će upriličena posebna projekcija njegovog filma ''March on Rome''.

29. Sarajevo Film Festival će biti održan od 11. do 18. kolovoza 2023. godine.