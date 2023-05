Pamtimo ga po romantičnoj komediji s Drew Barrymore iz 2009. godine, a on i danas izgleda gotovo isto kao i tada!

Glumac Justin Long otkrio je da su se on i partnerica Kate Bosworth vjenčali. Svi ga znaju po filmu ''Njemu baš i nije stalo'' i vezi s Drew Barrymore početkom 2000-ih.

Glumac Justin Long otkrio je kako su se on i njegova partnerica Kate Bosworth vjenčali u podcastu kod glumice Kyre Sedgwick.

Pogledaj i ovo izgleda bolje nego ikad! Mnogi su zaboravili lijepu plavušu nakon velikog hita, a sad je ispričala sve o problemima u kojima se našla i dobro ih tajila

Long je svoju partnericu nazvao suprugom, a ispričao je kako ga je jednom posjetila na setu za film ''Barbarian'' u Bugarskoj.

''Bio sam tamo kad sam se stvarno zaljubio u svoju sada suprugu. Došla je u posjet, a meni nikad nisu odgovarali posjeti na setu, pogotovo oni dogovoreni. Ali eto, ona je stigla i uživao sam u tome, proveli smo predivne trenutke zajedno.''

''Pomoglo mi je što je bila tamo. Pomogla bi mi oko scena. Bila je najbolja'', dodao je.

Inače, Justin je Kate zaprosio u travnju, a svoje vjenčano prstenje pokazali su u jednoj priči na Instagramu.

Kate je rekla: ''Bok svima, pogodite što radimo? Uživamo s našim…'', a Justin je potom krenuo prema kameri s lijevom rukom u džepu i dok ju je vadio, dirao je svoj prstenjak, otkrio prsten i namignuo.

Zaruke su potvrdili na njegovu podcastu ''Life is Short'' početkom travnja, kada je ona gostovala.

''Imao sam posebnu stvar isplaniranu oko Kateina rođendana i otprilike mjesec dana prije toga pričali smo kako se stvari mijenjaju u životu, a ponekad toliko drastično bez ikakvih upozorenja. Bio je to trenutak u kojem se činilo da smo toliko povezani i znao sam da je to to.''

A Kate je otkrila da se prosidba dogodila tijekom terapije kod psihijatra.

''Terapeut nam je dao stvarno sjajan savjet, koji je glasio: 'Pobrinite se da prilično dosljedno pitate jedno drugo što vam je potrebno.'''

''I stvarno me pogledao i rekao: 'Da provedem život s tobom.' Potom se nasmiješio i rekao: 'Pa, da, imaš to. O moj Bože, imaš to''', ispričala je.

A on je potom ponovio svoju rečenicu jer ga Kate nije dobro shvatila.

''Ne, mislim, stvarno želim provesti život s tobom.''

Par je prvi put pokrenuo glasine o vezi u prosincu 2021., nakon što su se upoznali na snimanju filma.

A prije Kate Justina svi pamte po vezi s glumicom Drew Barrymore. Par je bio zajedno od 2007. do 2010. godine, a zajedno su glumili i u filmu ''Njemu baš i nije stalo''.

