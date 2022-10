Kći Mustafe Nadarevića Nana Nadarević postala je majka svog prvog djeteta s partnerom Silvijem Pleštinom.

Kći pokojnog legendarnog glumca Mustafe Nadarevića Nana Nadarević podijelila je sretne vijesti na svom Instagram profilu.

Ona i njen partner Silvije Pleština postali su roditelji djevojčice, a u opisu predivnih obiteljskih fotografija podijelila je i koje su joj ime dali.

''Novi član stigao je u naš klan. Dobrodošla Rumi'', napisala je Nana.

Objavu su komentirale i brojne poznate Hrvatice među kojima Ella Dvornik, Nika Turković, Iva Radić, Lana Klingor, Paula Sikirić i ostale.

''Čestitkeeee! Preslatka je!'', napisala je Ella. ''Jao Nana, predivna je! Čestitam vam od srca na ovom remek djelu!'' nadovezala se Lana Klingor.

Nanin partner i otac djeteta javnosti je postao poznat kada je prije 12 godina osvojio 250 tisuća kuna na jednom televizijskom kvizu.

Mustafa je iza sebe ostavio još dvoje djece. Kći Nanu dobio je s televizijskom urednicom Snježanom Nožinić, koja mu je rodila i sina Ašu, dok iz braka s prvom suprugom Jasnom ima i kćer Nađu.

Jednom je prilikom objasnio i neobična imena svoje djece.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", ispričao je.

Podsjetimo, Mustafa je 22. studenog 2020. godine izgubio dugu bitku s teškom bolesti i preminuo je Zagrebu u 78. godini života.

