4 Tenora rasprodala Lisinski tri tjedna prije koncerta, ni oni ni publika ne mogu dočekati kraj veljače

Omiljeni Tenori, kao i njihova brojna publika, ne mogu dočekati 26. 2., a koncert je već rasprodan!

Nadolazeći koncert "4 Tenora u Lisinskom" pomaknut će već sada visoke glazbene standarde i ponuditi publici nešto sasvim novo, drugačije. Osim što obožavaju pjevati na ovoj pozornici, odličan odaziv publike, fantastična glazbena pratnja i poseban gost, glavni su razlozi zbog kojih Tenori s oduševljenjem poručuju: ''Hvala svima! S velikim nestrpljenjem iščekujemo naš 5. koncertni nastup u Lisinskom. Vidjet ćete, bit će nezaboravno!''

Đani Stipaničev poručio je da ne može dočekati prezentirati publici što su njih četvorica pripremili. Poznati su po pjesmama "Sve je tvoje", "Brod bez imena", "Pričaj mi", "Moja Dalmacija", "Noćas te sanjam majko" i "Adio ljubavi", ali i fantastičnim izvedbama opernih arija, kancona te hrvatskim i stranim evergreenima, hitovima iz mjuzikala te rock i pop izvedbama. Raznolik i bogat repertoar za ovaj će koncert biti poseban.

''Ovog puta orkestrom ravna maestro Josip Cvitanović, a bit će i glazbenih iznenađenja u vidu novih skladbi i gostiju koji će dijeliti pozornicu s nama'', otkriva Vladimir Garić.

Maestralna orkestralna pratnja upotpunit će svaku njihovu izvedbu, a brojna iznenađenja dodatno će upotpuniti atmosferu koja je na njihovim koncertima uvijek sjajna.

"Još jedna svima velika radost je što će s nama na pozornici biti i naš prijatelj i kolega, ali u prvom redu veliki umjetnik i čovjek Matija Cvek", dodaje Marko Pecotić Peco.

Najbolji dokaz kvalitete izvođača su zasigurno prodane karte za njihove koncerte. U slučaju 4 Tenora stvar je veoma jasna – zagrebačka publika ih obožava. Atmosfera uzbuđenja krenula je čim je ovaj koncert najavljen. Sada, 3 tjedna uoči koncerta – karata više nema.

Ništa manje nije bilo ni za očekivati s obzirom na to da je svaki njihov zagrebački koncert rasprodan. Od 2016. u Lisinskom su nastupili na 4 koncerta, a u Zagrebu su zapjevali i na Platou Gradec te u KC Dražen Petrović s Revijskim orkestrom Zagrebačke filharmonije. S njima te sjajnim gostima Radojkom Šverkom i Goranom Karanom napravili su glazbeni spektakl i na kultnoj Šalati. Prokušanoj kvaliteti njihovih koncerata teško je odoljeti.

''Presretni smo i ponosni što je naša zagrebačka publika još jednom rezervirala svoje mjesto u Lisinskom te tako na 20 dana do koncerta ostavila na cjedilu one koji nisu na vrijeme pribavili ulaznicu'', poručuje Đani i dodaje, ''to je i obaveza za nas četvoricu da budemo s orkestrom maestra Cvitanovića na najvišem mogućem nivou te publici dodamo još jedan koncert kojeg će pospremiti u trajno sjećanje!''

"Osobno su mi uvijek u najljepšem sjećanju ostajali nastupi u Lisinskom, stoga ne sumnjam da će tako biti i ovog puta", zaključuje Vladimir. On, kao i ostatak Tenora sigurni su da će se publici svidjeti sve što su pripremili za njihov 5. nastup u ovoj dragoj im dvorani. S veseljem poručuju: "Vidimo se uskoro!"

Osim koncerta, publika već ovog mjeseca može očekivati i novi singl.