Rasprodan je koncert 4 Tenora u Lisinskom, a zbog velikog interesa publike najavljen je i još jedan!

U kratkom su roku 4 Tenora rasprodali svoj zagrebački koncert 12. svibnja, a zbog velikog interesa publike najavljuju novi koncert - 5. lipnja u Lisinskom pripremaju još jednu "Vokalnu šetnju glazbenim desetljećima"

"Sa zadovoljstvom publiku možemo pozvati u hram glazbe u srcu Zagreba na još jedan koncert! Hvala svima na velikom interesu, ovakvo povjerenje pravi je vjetar u leđa koji planiramo nagraditi vanserijskim koncertima", najavili su omiljeni Tenori još jedan koncert, 5. lipnja u Lisinskom. Inspiraciju su ovoga puta pronašli, poručuju Tenori, u nepresušnom bogatstvu hrvatske glazbe, a cijeli se koncept koncerta pokazao vrlo zanimljivim publici, ali i samim izvođačima. Bit će to nezaboravno putovanje hrvatskom glazbom kroz desetljeća.

Hitovi od ranih 60-ih do danas

"Kao što naziv koncerta otkriva, bit će to šetnja glazbenim desetljećima kroz minule dekade s ciljem da našu vjernu publiku podsjetiti malo na ta krasna minula razdoblja", poručio je Đani Stipaničev o konceptu iza koncerta. "U izradi repertoara, koji još nije do kraja gotov, vodimo računa da ne izostavimo značajna imena od negdje ranih 60-ih godina prošlog stoljeća pa sve do danas, koncertom ćemo pokriti upravo to razdoblje", otkrio je Đani dodavši da publika može očekivati neočekivano. Na prvom koncertu, 12. svibnja pridružit će im se i poseban gost Martin Kosovec.

Nakon što se već svojim prvim nastupima istaknuo neizmjernom lakoćom izvođenja zahtjevnih dionica, posebnom bojom vokala, svojim šarmom te kombinacijom nostalgije i mladosti, Martin je zasluženo odnio titulu pobjednika glazbene emisije The Voice Hrvatska. Tenorima se odmah činio kao savršen gost za njihov koncert, a i samom pozivu Martin Kosovec se veoma obradovao. Slična iznenađenja pripremaju i za sada najavljen koncert početkom lipnja.

Dva nadolazeća spektakla u Lisinskom

"Moramo naglasiti, iako se zovemo 4 Tenora, da ne pripremamo komorni koncert klasične glazbe", poručili su Tenori garantirajući zagrebačkoj publici svjež repertoar i dobru zabavu. "Iako je nama lako pjevati te klasične stvari koje smo do sada izvodili na našim koncertima, sada je repertoar samo hrvatski, ali mislim da će publika lebdjeti pola metra iznad zemlje!", dodao je Đani.

Od velikana kao što su Ivo Robić, Drago Diklić, Jimmy Stanić do hitova novog vala, od klapskih evergreena do pop uspješnica – na ovim će koncertima, 12. svibnja i 5. lipnja u Lisinskom uz Orkestar Josipa Cvitanovića predstaviti svima znane pjesme koje su obilježile djetinjstva, mladosti, prve izlaske i ljubavi, ali i živote naših roditelja, djedova i baka, bez kojih su slavlja, ali i playliste za slomljeno srce nezamislive. Sprema se spektakl koji ne smijete propustiti!