Nika Turković tjedan dana uoči spektakla pomiče granice odvažnim spotom za svoju najintimniju pjesmu do sada - "sam(a)"!

Nika Turković uoči velikog nastupa u Petom kupeu te izlaska albuma prvijenca ''11'' izbacila je najintimniji spot i pjesmu do sada ''sam(a)''.

Nika Turković nedavno je objavila debitantski album "11" i mahom osvojila publiku i kritiku. Priča albuma "11" još nije završena te danas, tjedan dana uoči najavljenog spektakla u Petom Kupeu, predstavlja vizionarski spot za pjesmu "sam(a)" koja nosi hrabru poruku ljubavi prema sebi i emancipiranosti.

"‘Sam(a)'' je moja najveća pjesma do sad, za koju sam od početka znala da će morati dobiti svoj video spot. Imala sam ideju scenarija koji zapravo opisuje neke glavne stadije tugovanja i puštanja toga svega iz sebe/ svog života, pa je tako ovaj puta spot, uz Luku Sepčića dobio i dašak mog režiranja, u čemu sam se prvi put nekako jako amaterski okušala. Više sam raspisala svoju viziju, koju je Luka onda pretočio u sve što sam si ikad zamislila. Mislim da su SESTRICE ovoga puta napravile nešto meni najljepše do sada i nekako mi to sve skupa savršeno zatvara ovu cjelinu koju nosi album ''11''.''



Oduševljenje novim zajedničkim projektom ne skrivaju Nikini dugogodišnji suradnici Luka Sepčić i Ana Badurina:

"Idejno hvala Niki na ovoj najvećoj, najintimnijoj, najranjivijoj i strašno hrabroj pjesmi koja otkriva sve. Potrebna je ogromna količina sirovog povjerenja za iznijeti tako nesto i prepustiti se, unatoč dugogodišnjoj suradnji, u vizualni catch me if I fall, nakon što smo zajedno kopali po njezinoj duši i stvorili koncept koji metaforički katarzično prikazuje ocvat i procvat. Ogromno hvala Ani na poduzimanju svega da se ovo ostvari, Davoru na ogromnom vizualnom doprinosu i cijeloj fantastičnoj ekipi na setu", ispričao je redatelj spota Luka Sepčić.



"Mislim da smo svi dali sve od sebe da na najljepši mogući način pružimo vizual - po meni najljepšoj pjesmi na albumu. Dugo sam imala želju da se našem timu ima prilike pridružiti Davor Marenjak, fantastičan DOP koji je dirigirao svojim sektorom kao da je s nama već godinama. Također, veliki posao na svojim leđima - doslovce, odradio je i Šimun Šitum, a i golemi dio ove priče nebi bio moguć bez Fakat produkcije koja je ostvarila najveću stavku Lukine vizije. Ovim putem zahvaljujem svakom članu ekipe, jer kao i uvijek, snovi mogu biti veliki ali je potrebna posebna šačica ljudi da ih ostvari", zahvalila je suradnicima producentica spota Ana Badurina.

"sam(a)" kao i ostale pjesme s albuma "11" publika će imati priliku slušati uživo već 16. ožujka u zagrebačkom klubu Peti Kupe. Na koncertu će joj se kao gosti pridružiti Anja Papa i Luka Vidović iz pocket palme koji će održati DJ set i talentirana Nela. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr, a više informacija saznajte na Facebook eventu. Niku nakon velike zagrebačke promocije možete uživo gledati i u Beogradu 31.3., u Šibeniku (klub Azimut) 6.4. i u u Rijeci (Trsatska gradina) 1. srpnja, a stižu i novi datumi.