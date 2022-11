Omiljena tinejdžerska zvijezda otkrila šokantne činjenice: ''Morala sam na liječenje, a sad neću moći imati djecu''

Pjevačica i glumica Selena Gomez prošla je kroz teško razdoblje u životu, a sada je otkrila tužne činjenice o svojoj budućnosti koje su šokirale njene fanove.

Pjevačica i glumica Selena Gomez prošla je kroz vrlo teško razdoblje u životu, a zbog lijekova koje uzima otkrila je da će utjecati na vrlo važnu stavku u njenome životu.

Selena se već godinama bori s bipolarnim poremećajem i lupusom, a u intervjuu za Rolling Stone uoči izlaska njenog dokumentarca ''My Mind and Me'' otkrila je da zbog lijekova koje uzima možda neće moći imati djecu.

''To je vrlo velika, prisutna stvar u mojem životu", rekla je, ali vjeruje da će, ako joj je suđeno, svoje potomke imati.

Selena je otkrila da je do ove bolne spoznaje došla kada je posjetila prijateljicu koja pokušava proširiti obitelj. Nakon njihovog druženja, rasplakala se u svom automobilu i to ju je jako pogodilo.

Inače, Selena je na neko vrijeme nestala iz javnosti, a njeni fanovi za to su krivili njenog bivšeg dečka Justina Biebera i njegovu suprugu Hailey Bieber.

Neznanje je trajalo godinama, a onda su svi primijetili da Gomez ima ozbiljnih zdravstvenih problema kad se na intervjuima počela tresti.

"Nemam što skrivati, bila sam u četiri centra za liječenje. U ranim dvadesetima je počeo mračan period u mom životu, kada više nisam mogla kontrolirati svoje emocije. Tada je krenula moja depresija, zbog koje sam se potpuno izolirala", otkrila je pjevačica.

Gomez je znala biti na rubu sa živcima, a otkrila je i šokantne činjenice da se nekada htjela i ubiti.

"Ponekad sam tjednima bila samo u krevetu. Nikad nisam pokušala počiniti samoubojstvo, ali bilo je dana kad sam i o tomu razmišljala. Mislila sam da bi svijet bio bolje mjesto bez mene.''

"Liječnici su mi konstantno mijenjali lijekove u nadi da će nešto pomoći. U jednom trenutku više ništa nisam osjećala. Imala sam osjećaj da više ni ne postojim, kao da sam nestala", priznala je.

"Morala sam naučiti kako pamtiti neke riječi. Ponekad tijekom razgovora nisam znala ni gdje se nalazim. Trebalo je mnogo napornog rada dok sam naučila prihvatiti da sam bipolarna osoba i da se s tim moram nositi jer će uvijek tako biti'', a onda se krenula boriti i prebrodila sve nevolje.

Njen život ponovno je dobio smisao, počela je opet glumiti, a proteklih nekoliko mjeseci pojavila se i na nekoliko evenata od kojih se posebno istaknuo onaj na kom je čak i zagrlila Hailey Bieber te su time potvrdile da među njima ne postoje ratne sjekire.

