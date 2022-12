Preminuo je Stephen Greif, legenda britanskog filma poznata po ulozi u popularnoj seriji ''Kruna''

Preminuo je glumac Stephen Greif, poznatiji po ulozi u popularnoj seriji ''Kruna''.

Glumac Stephen Greif preminuo je u 78. godini života, a vijesti je objavio njegov predstavnik. Svjetski mediji odmah su prenijeli vijest, a uzrok njegove smrti još nije poznat.

"S velikom tugom objavljujemo da je umro divni Stephen Greif. Njegovu bogatu karijeru obilježile su brojne uloge na malim ekranima i na kazališnoj sceni, uključujući National Theatre u Londonu, RSC i West End. Veoma će nam nedostajati, a u mislima smo s njegovom obitelji i prijateljima", priopćili su iz agencije Michelle Braidman Associates.

