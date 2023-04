Preminuo je frontmen irskog ''The Scripta'', njegovi kolege potvrdili su tužnu vijest, a fanovi su šokirani

Gitarist irskog benda The Script Mark Sheehan preminuo je nakon kratke bolesti, tužne vijesti objavio je njegov bend.

Gitarist irskog benda The Script Mark Sheehan umro je nakon kratke bolesti u 47. godini. Smrt glazbenika potvrdio je njegov bend na Instagramu.

"Voljeni suprug, otac, brat, kolega iz benda i prijatelj Mark Sheehan preminuo je danas u bolnici nakon kratke bolesti. Obitelj i bend mole fanove da poštuju njihovu privatnost u ovom tragičnom trenutku", napisali su uz Markovu fotografiju.

Tragična vijest uslijedila je samo dva tjedna nakon što je najavljeno da će grupa u lipnju ove godine svirati u The Halls Wolverhamptonu.

Obožavatelji su shrvani ovom viješću te se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

Sheehan je prošle godine propustio američku turneju benda. Tada je Danny O'Donoghue, frontmen benda, rekao da je Mark odsutan zbog obiteljski obaveza.

"To je njegova priča, ali mogu reći da su njegova djeca trebala oca, a žena muža", rekao je tada Danny.

Bend The Script osnovali su u Dublinu 2001. godine Sheehan, O'Donoghue i bubnjar Glen Power. Najpoznatiji su po hitovima ''We Cry'', ''Breakeven'' i ''The Man Who Can't Be Moved''. Nekoliko njihovih pjesama pušteno je u popularnim televizijskim serijama i emisijama poput ''90210'', ''Ghost Whisperer'', ''EastEnders'', ''Made in Chelsea'' i ''The Vampire Diaries''.

