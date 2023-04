Upoznajte natjecateljice Miss Universe Hrvatske 2023. godine, bit će teško odabrati samo jednu naljepšu!

Upoznajte svih 16 natjecateljica ovogodišnjeg izbora Miss Univers Hrvatske.

Miss Universe Hrvatske, 27. po redu, održat će se 3. svibnja 2023. u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade u Zagrebu.

Za titulu najljepše natjecat će se 16 prekrasnih finalistica iz cijele Hrvatske. Ove lijepe i pametne djevojke, među kojima su i magistra matematike, prvostupnica hortikulture te studentice predškolskog odgoja, kineziologije, sociologije, međunarodnog prava odradile su zahtjevne pripreme za finalni izbor.

''Prijavilo se više od 400 djevojaka iz cijele Hrvatske. Selekcijom je odabrano Top 16 koje su ušle u finale izbora Miss Universe Hrvatske 2023. Sve su redom obrazovane mlade djevojke, neke još studiraju i kao takve imaju utjecaj na mlađe generacije radeći na malim projektima s mogućnostima pozitivnih promjena'', ističe Ivana Delač, direktorica odnosa s javnošću Direkcije MUH.

Izbor za Miss odavno nije izbor samo za najljepšu djevojku.

''Na svjetskom izboru te uspješne mlade žene znaju i po nekoliko svjetskih jezika, imaju po dva fakulteta i cijenjene su u svojim zemljama. Pravi su razlog zašto su baš one odabrane kao ambasadorice svojih zemalja jer na svojim platformama promiču i iniciraju promjene u društvu'', objašnjava Delač.

Za vrijeme boravka u Zagrebu u luksuznom hotelu Esplanade, a vrijeme im je bilo ispunjeno snimanjima promotivnih razglednica te odabirom garderobe i obuće koju će nositi na izboru: večernjih i koktel-haljina Bariba, kupaćih kostima Pletix, te obuće Baldinini. Na bazenu Grand Brioni Pula hotela, grandioznog hotela s pet zvjezdica grupacije hotela Arena Hospitality imale su i službeno fotografiranje te uvježbavanje koreografije. Da bi ovogodišnje finalistice zaista zablistale, pobrinula se vizažistica Beauty Studija MZ Maja Zatezalo u suradnji s kozmetikom Aura te stilisti Studia Marcela, koji su za njegu i stiliziranje kose koristili proizvode Silky Technobasic. Svaki njihov korak za vrijeme priprema pratila je kamera Doriana Gašparovića. Kojoj će od ovogodišnjih finalistica, čije biografije možete pročitati u nastavku, Arijana Podgajski predati krunu Zlatarne Dodić, saznat ćemo 3. svibnja, a ona će time steći pravo i privilegiju predstavljati Hrvatsku na izboru Miss Universe koji će se sredinom prosinca održati u El Salvadoru. Pobjednicu očekuje i puno vrijednih nagrada, od kojih je jedna od najvećih stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) za četverogodišnji dodiplomski studij ili MBA studij u vrijednosti do 20.000 eura.

A finalistice Miss Universe Hrvatske 2023. su:

1. NINA AMIŽIĆ, 21, Žrnovnica

Visina: 184 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar

Strani jezici: engleski

Nina je ponosna na svoju osobnost i rado prihvaća izazove te zna pomicati granice i živjeti život punim plućima, izvan svoje komfor zone. Voli provoditi vrijeme s obitelji, prijateljima, svojim životinjama, a od hobija voli plivanje, rolanje, plesanje, stiliziranje i šivanje. Nina je veliki ljubitelj old-timera i motora, pa pomaže ocu u obiteljskom biznisu.

Smatra da su najveći problem u svijetu napuštena i gladna djeca i smatra da bi se puno više organizacija o brizi za nezbrinutu djecu trebalo baviti njima i pomoći im.

Ako postane Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za nezbrinutu djecu i napuštene životinje jer smatra da su oni najranjiviji i da im je pomoć prijeko potrebna.



2. MATEA BLAŽEVIĆ, 22, Đakovo

Visina: 176 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira biologiju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Strani jezici: engleski

Matea je ponosna na stručni rad u kojem je sudjelovala i koji je objavljen ove godine, a koji omogućava razvoj istraživačkih vještina učenika osnovnih škola. Ponosna je i što je pružila dom kornjači čančari, ugroženoj vrsti u Hrvatskoj. Rekreativno igra odbojku i ide u teretanu, voli čitati knjige, gledati serije, kuhati i provoditi vrijeme u krugu svoje obitelji i prijatelja te provoditi vrijeme u prirodi sa svojim ljubimcima.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za zaštitu okoliša i poticanje smanjenja korištenja plastike u svakodnevnom životu. Smatra da je jedan od najvećih problema današnjice zagađenje mikroplastikom jer plastika nije razgradiva i ona ulazi u vode i hranu koje konzumiramo te time predstavlja velik zdravstveni problem.



3. LUCCIANA ĆEBO, 19, Zagreb

Visina: 190 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: maturantica Prve ekonomske škole u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Lucciana je ponosna što je osoba kakva jest danas, zahvaljujući roditeljima i obitelji. Najviše se voli družiti s obitelji i izlaziti s prijateljima, baviti se modelingom te ići u teretanu.

Smatra da su danas najveći problem ratovi i napadi na nevine ljude te neravnomjerna raspodjela svjetskog bogatstva i resursa.

Kao Miss Universe Hrvatske pridružila bi se nekoj instituciji koja brine i pomaže zlostavljanim ženama, te osobito utjecati na one koje su zlostavljane, a ne usude se tražiti pomoć.



4. ANDREA ERJAVEC, 23, Perušić

Visina: 178 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja

Strani jezici: engleski

Andrea je ponosna na svoj rad na tome da postane bolja verzija sebe, na svoj emocionalni razvoj i sposobnost suočavanja s novim izazovima te na upisu na željeni fakultet. Voli biti u pokretu i iskoristiti vrijeme na najkvalitetniji način, družiti se s obitelji i prijateljima, otići u kazalište, muzeje. Ranije je trenirala i košarku. Smatra da je kretanje i održavanje fizičkog zdravlja vrlo važno. Mišljenja je da bismo svi u svijetu trebali imati pristup obrazovanju, informacijama i resursima kako bi se mogli aktivno uključiti u društvene procese i stvoriti pozitivne promjene u svijetu.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za psihičko i fizičko zdravlje djece, jer smatra da je to jedan od najvećih problema s kojim se djeca suočavaju. Također, smatra da je važno ulagati u obrazovanje i osnaživanje roditelja kako bi mogli pružiti kvalitetnu njegu i podršku djeci u svim aspektima njihovog života.



5. SARA GARAC, 22, Stobreč

Visina: 178 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Kineziološkom fakultetu u Splitu

Strani jezici: engleski

Sara je vrlo ponosna na sebe što je odmah nakon završene srednje škole počela raditi i izvanredno studirati na željenom fakultetu. U slobodno vrijeme najviše voli plesati, jedan od najomiljenijih sportova joj je odbojka koju je godinama i trenirala i koja joj je još uvijek omiljena rekreacija. Smatra da su među vodećim problemima u svijetu oni ekološki: nedovoljno recikliranje otpada, odgovorna potrošnja prirodnih resursa, masovno krčenje šuma, neučinkovita poljoprivreda.

Ako postane Miss Universe Hrvatske zalagat će se za širenje ljubavi i razumijevanja jer smatra da kvalitetni odnosi među ljudima puno više doprinose kvaliteti života nego novac, koji sve više utječe na odnose među ljudima ili status u društvu/na poslu.



6. MATEA JOSIĆ, 20, Zagreb

Visina: 177 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu

Strani jezici: Engleski

Matea je ponosna na svoj uspjeh na fakultetu i na balansiranje studentskog posla i fakulteta, na svaku reviju i snimanje koje je do sada odradila. Dok je trenirala rukomet osvojila je nagradu za najboljeg golmana na međunarodnom turniru u Pragu te na turniru u Samoboru. Voli vježbati jer smatra da donosi mir umu. Voli i pisati, što je i jedan od glavnih razloga zašto je upisala novinarstvo. Smatra da je jedan od najgorih nepravednosti u svijetu kršenje ljudskih prava: svatko ima pravo na rad, na zdravstvenu zaštitu, na obrazovanje i na jednakost, a to je jedno od temeljnih prava koje je mnogima uskraćeno.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za kontinuirano provođenje temeljnih ljudskih prava, za siromašnu, nezbrinutu i napuštenu djecu koja zaslužuju ljubav.



7. PAOLA KLIBA, 21, Pula

Visina: 168 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Fakultetu ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Pula

Strani jezici: Engleski

Paola sve što radi, radi s ciljem. Odmalena je maštala biti mažoretkinja, što je s 9 godina i ostvarila i ta ljubav traje već 12 godina, što je 2021. godine okrunjeno zlatnom medaljom sa seniorskim timom koji je ona predvodila. Najviše voli maštati i provoditi vrijeme u prirodi s obitelji i prijateljima. Uz to voli trenirati u teretani, obožava ljeto i plažu, a otkako je kupila motor i opremu, pridružila se tati i bratu u motor-sportu.

Smatra da je u današnjem svijetu uz zdravlje, nezaposlenost, ekologiju, rasizam i predrasude, veliki problem i nedostatak komunikacije među današnjim generacijama unatoč razvoju tehnologije.

Kroz srednjoškolsko obrazovanje sudjelovala je u više humanitarnih akcija te volontiranje u domu za starije i nemoćne osobe u Puli gdje je odlazila na druženje s dementnim osobama te su za vrijeme blagdana kitili bor, plesali i pjevali.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za ravnopravnost žena, zaštitu djece te zaštitu okoliša.



8. PETRA MARIĆ, 22, Župa Dubrovačka

Visina: 177 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Petra je osobito ponosna na svoju predanost i ustrajnost kada je u pitanju obrazovanje. Tijekom fakulteta velik dio slobodnog vremena ulaže u dodatnu edukaciju i seminare, tako da već sada, na 3. godini fakulteta ima stečena tri certifikata koji su povezani s njenom strukom: nutricionist, instruktor fitnesa i voditelj nordijskog hodanja. Obrazovanje smatra izuzetno važnim jer ''Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti da promijenite svijet''. U slobodno vrijeme voli biciklirati te vježbati kod kuće vježbe snage i pilates, a budući da je završila srednju umjetničku školu, voli i crtati portrete i slikati akrilnim bojama.

Smatra da su među najvećim problemima u svijetu neprihvaćanje različitosti, manjak tolerancije, što je dijelom i posljedica razvoja medija i društvenih mreža koji su doveli do društva diskriminacije.

Petra je sudjelovala i u raznim humanitarnim akcijama, poput Du Motion, Crveni križ, na međunarodnom festivalu plivanja za osobe s invaliditetom, volontira u Zakladi Zajednički put u Zagrebu kao voditelj Nordijskog hodanja.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za poboljšanje svijesti i brige o fizičkom i mentalnom zdravlju te za razvoj i unapređenje sportsko-rekreativnih aktivnosti u funkciji unaprjeđenja zdravlja i poboljšanja kvalitete života, jer, smatra kako je zdrav duh u zdravom tijelu najkraći opis sreće.



9. LUCIJA MLINAREVIĆ, 18, Split

Visina: 180 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: učenica Privatne srednje škole Marko Antun de Dominis s pravom javnosti, Split

Strani jezici: engleski, njemački, španjolski

Lucija je ponosna na sebe što svaki dan koristi za rad na sebi i što tako postaje bolja osoba. Ako nije negdje u prirodi sa psom Lucy ili u teretani, voli peći zdrave slastice za prijatelje, putovati, plivati, igrati badminton te čitati romanse i trilere.

Voljela bi kada žene ohrabrivale i pomagale drugim ženama, umjesto da „spuštaju“ jedne druge. Smatra da bi mlade od malenih nogu trebalo učiti međusobnom poštivanju, samopoštovanju te da bi ih trebalo ohrabrivati da iznose vlastito mišljenje.

Tijekom pandemije je starijim susjedima svoje zgrade često išla u kupovinu kako bi se oni što manje izlagali virusu, a u lipnju 2019. sudjelovala je u akciji Crveni križ u plavom okviru, u sklopu koje je pomagala u čišćenju plaže Žnjan te edukaciji djece o recikliranju.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za ravnopravnost svih ljudi u svijetu te ohrabrivanje mladih na korištenje svoga glasa i svojih mišljenja.



10. ANA MUJKIĆ GRANIĆ, 18, Vinkovci

Visina: 172 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: maturantica Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca, Vinkovci

Strani jezici: engleski

Ana je vrlo ponosna na sebe jer ne odustaje od onoga što želi i vrlo je ambiciozna; najvažnije joj je što je dobra kćer, djevojka i najbolja prijateljica i što se drugi osjećaju ugodno u njenom društvu. Fotografiranje i hvatanje emocija i uspomena kroz leću fotoaparata je ispunjava i smatra da je dobra u tome. Smatra da su u svijetu danas najveći problemi siromaštvo, nejednakost, politička nestabilnost i sukobi te klimatske promjene, a da bi se ti problemi riješili, treba početi od uzroka tih problema, promicanjem održivog razvoja, ljudskih prava i socijalne pravde.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za osnaživanje žena i promicanje ravnopravnosti spolova. Žene su često izložene diskriminaciji, nasilju i nejednakosti u različitim aspektima života i to se mora promijeniti. Vjeruje da žene imaju moć pozitivnog utjecaja na društvo, a zauzimanjem za ravnopravnost spolova možemo stvoriti ravnopravniji i pravedniji svijet za sve.



11. POLINA MYTKO, 27, Split

Visina: 175 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: magistar matematike; diplomirala matematiku i računarstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

Strani jezici: engleski, ruski

Polina je najviše ponosna na završeni fakultet i posao u struci te na plesnu karijeru. Rođena je u ruskom St. Petersburgu gdje je naučila prve plesne korake, a od 2012. godine živi u Hrvatskoj, gdje je nastavila s uspješnom plesnom i koreografskom karijerom. Sama izrađuje kostime i rekvizite za svoje plesne nastupe, a članica je plesne grupe koja prati jedan od najvećih svjetskih glazbenih festivala od Splita do Kine i SAD-a.

Smatra da je obijesno ponašanje ljudi prema prirodi i nekontrolirano iskorištavanje prirodnih resursa jedan od najvećih problema današnjice te da bi za očuvanje planete trebali svi krenuti od sebe, biti ekološki osviješteni, kupovati u skladu sa svojim potrebama, reciklirati i poklanjati stvari koje nam više nisu potrebne, te prestati s fast fashion filozofijom i radije kupovati kod lokalnih obrtnika koji će napraviti kvalitetniju odjeću koja će i trajati dulje.

Kao Miss Universe Hrvatske će se zalagati za promociju prirodnih ljepota i povijesno-kulturne baštine Dalmacije kroz stvaranje kratkih videa i slika temeljenima na pričama i legendama ovoga kraja.



12. EMA NUMIĆ-MEŠA, 19, Pula

Visina: 170 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: završila Ekonomsku školu u Puli

Strani jezici: engleski

Ema u slobodno vrijeme voli čitati knjige, putovati, šetati, voziti bicikl i uglavnom boraviti u prirodi. Smatra da je najveći problem danas u svijetu nejednakost žena u društvu. Smatra da bi žene u cijelome svijetu trebale imati pristup obrazovanju i jednaku razinu obrazovanje te mogućnost zapošljavanja u svim sektorima. Uvijek sudjeluje u humanitarnim akcijama, a jedna od zadnjih je doniranje u Crveni križ za pomoć djeci u Turskoj i Siriji nakon nedavnih razornih potresa.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagat će se za ljudska prava jer smatra da bi svi trebali imati pravo na slobodu izbora, kretanja i mišljenja.



13. KLARA PELEMIŠ, 27, Zagreb

Visina: 163 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: BSc Hortikulture na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu/MBA Marketing et Management du Vin – INSEEC MSc & MBA, Bordeaux, Francuska

Strani jezici: engleski, francuski, španjolski, počela učiti nizozemski



Klara je posebno ponosna na stečeno međunarodno iskustvo: u srednjoj školi bila je učenica na razmjeni u SAD-u, dvije godine studirala je u Francuskoj, a njena obitelj je domaćin studentima na razmjeni iz Meksika, Finske, SAD-a i Kanade. I sama je posjetila više od 40 zemalja, što joj je dalo uvid u nove kulture i njihove običaje te joj proširilo horizonte. Deset godina trenirala je plivanje, bila je viceprvakinja juniorske kategorije u brzom klizanju kojim se bavila tri godine, bavila se penjanjem, a u SAD-u se okušala u cheerleadingu i skoku s motkom. Trenutno se bavi boksom i alpinizmom, 2022. popela se na vrh Kilimanjara u Tanzaniji (5891 m) te u sljedeće dvije godine ima namjeru pokušati osvojiti najviši vrh Južne Amerike, Aconcague (6962 m) u Argentini. S prijateljima iz Rotaract/Rotary zajednice pokrenula je projekt „From Zero to Hero“ s ciljem osvješćivanja ljudi o filozofiji „zero waste“ i smanjenju otpada u svakodnevnom životu.

Kao netko tko se cijelu adolescenciju borila s aknama koje su imale značajan utjecaj na njeno samopouzdanje i negativnu sliku o sebi, kao Miss Universe Hrvatske željela bi približiti ovaj problem mladima i poslati poruku da svatko od nas ima nešto posebno u sebi te da prije svega trebamo naučiti voljeti sebe, raditi na sebi i biti pozitivan primjer i motivacija drugima da nikada ne odustanu i da vjeruju u sebe.



14. MIHAELA POSAVEC, 19, Zagreb

Visina: 173 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studentica sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu

Strani jezici: engleski

Mihaela je vrlo ponosna na sebe što uz rad uspijeva postizati odlične rezultate i na sveučilištu te što je naučila raspodijeliti svoje vrijeme prema prioritetima. Uz studij i rad uspijeva steći radne navike i na taj način ići prema svojim ciljevima. U slobodno vrijeme voli gledati filmove temeljene na istinitim događajima, ići u šetnju i družiti se s prijateljima te ići na treninge i utakmice svojeg mlađeg brata kojem nastoji biti velika podrška. Smatra da je tehnološki napredak osim pozitivnih učinaka uzrokovao i mnoge negativne posljedice na čovjeka i društvo u vidu otuđenosti, površnosti i pretjerane individualnosti što je u konačnici rezultiralo razvojem i drugih problema u svijetu.

S obzirom na odabrani studij sociologije, kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za jednake mogućnosti i obrazovanja djece i mladih. Redovito donira i pomaže udrugama i osobama s invaliditetom, a uskoro namjerava prijaviti se i u volontersku udrugu „Gledati srcem“.



15. MATEA SVJETLIČIĆ, 20, Čazma

Visina: 166 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odsjek Petrinja

Strani jezici: engleski

Matea je vrlo ponosna što studira na željenom fakultetu, što joj je omogućen rad uz studiranje te što svojim radom i djelima može utjecati na budućnost djece i na njihov odgoj. Dvije godine bila je proglašena najboljom odbojkašicom grada Čazme te smatra da su sva njena postignuća rezultat dobrog odgoja njenih roditelja, njene upornosti, želje i rada.

Najviše slobodnog vremena provodi s obitelji, što joj puno znači, te uz drage prijatelje. Voli prirodom prošetati udomljenog psa, baviti se sportom, osobito odbojkom kojom se bavila dugi niz godina, vježbati u teretani te svirati klavijaturu i pjevati dječje pjesmice koje rado izvodi pred djecom u vrtiću.

Iako je svijet suočen s raznim problemima poput rata, bolesti, siromaštva, klimatskim promjenama, zlostavljanjima, smatra da su svi ti problemi rješivi, samo treba doprijeti do ljudi, osvijestiti ih i potaknuti da učine dobru stvar.

Kao Miss Universe Hrvatske zalagala bi se za napuštene životinje i udomljavanje jer smatra da životinje imaju osjećaje i potrebe kao i mi ljudi te im se treba pomoći, brinuti o njima i pružiti im ljubav. Također bi se zalagala i za očuvanje prirode čije resurse previše iskorištavamo, a premalo je pazimo i u nju ulažemo.



16. EMA HELENA VIČAR, 20, Zagreb

Visina: 175 cm

Obrazovanje/stečeno zvanje: studira međunarodno poslovanje na Libertas međunarodnom sveučilištu

Strani jezici: engleski



Ema Helena je već s 14 godina krenula sa snimanjem videa na društvenim mrežama za svoje vršnjake. Iako se susrela s negativnim komentarima, bila je uporna i trudila se biti još bolja, tako da joj i danas djevojke prilaze i zahvaljuju što im je pomogla i pozitivno utjecala na njihovo samopouzdanje. Slobodno vrijeme voli provoditi s prijateljicama, šetati svoju ljubimicu Bibi, putovanja, upoznavanje novih kultura i kuhanje. Osam godina bavila se plesom i gimnastikom, redovito ide u teretanu i brine o svom zdravlju i izgledu, a uz studij bavi se i event managementom.

Smatra da je najveći problem u svijetu što vrijednosti ljudskog života ovisi o tome u kojem mjestu u svijetu je netko rođen, ima li ili nema situirane roditelje, koje je netko religije ili boje kože, kojeg spola ili dobi. Previše je dječjih života izgubljeno zbog ratova, izbjeglištva ili elementarnih nepogoda, a edukaciju mladih smatra jednim od rješenja za razbijanje predrasuda, poštivanje različitosti i nadu u pošteniji svijet.

Kao Miss Universe Hrvatske želi se zalagati za povećanje svjesnosti u društvu o mentalnom zdravlju mladih, osobito mladih djevojaka koje pod utjecajem medija imaju pogrešnu sliku o sebi i probleme sa samopouzdanjem. Također se želi zalagati za razbijanje predrasuda prema ženama: žene mogu biti lijepe i u isto vrijeme pametne, ambiciozne, poduzetne i uspješne. Ženu ne treba određivati ni karijera, ni majčinstvo ni izgled.