Osvetnička pjesma Miley Cyrus obara sve rekorde, a fanovi su primijetili nevjerojatne detalje u spotu!

Miley Cyrus zauzela je vrh ljestvice na Spotifyu u samo tjedan dana sa svojom pjesmom koju je posvetila bivšem suprugu Liamu Hemsworthu.

Ako ste mislili da ste jedini koji ovih dana pjevuše stihove pjesme ''Flowers'' Miley Cyrus, u krivu ste.

30-godišnja Miley zauzela je prvo mjesto na platformi Spotify u samo tjedan dana otkako je izbacila tu osvetničku pjesmu posvećenu bivšem Liamu Hemsworthu.

Videozapis je u sedam dana streaman više od 96 milijuna puta samo na servisu, a više od 81 milijun pregleda ima i na YouTubeu.

Miley i Liam rastali su se nakon samo osam mjeseci braka 2019. godine.

Točan razlog njihova raskida nije poznat, ali cijeli svijet bruji da ni jedan ni drugi partner nije bio vjeran.

Ipak, svi su na strani pjevačice, koja je u novom spotu itekako pokazala razloge njihova prekida.

Naime, kako pišu strani mediji, Miley je snimila spot u vili nje i Liama, a u tom je prostoru Liam Miley prevario s čak 14 žena, bar tako pišu strani mediji.

Osim toga, Miley je u spotu odjenula i Liamovo crno odijelo koje je nosio na crvenom tepihu dok je pokraj njega pozirala Miley. Ništa ovdje ne bi bilo kontroverzno da pjevačica nije radila grimase i pravila se da liže glumca, koji joj je potom rekao: ''Možeš li se bar jednom pristojno ponašati?'', a ona se na to naljutila.

Osim toga, Miley je pjesmu objavila na njegov rođendan, a u ''Flowers'' je uključila i stihove Brune Marsa.

Naime, njegovu pjesmu ''When I Was Your Man'' Liam je posvetio Miley na njihovu vjenčanju, a Miley je iste stihove u svojoj pjesmi malo obrnula, a u tjedan dana počeo ih je pjevušiti cijeli svijet.

Ubrzo nakon što je par objavio svoj razvod, Cyrus je imala kratku vezu sa ženom, blogericom Kaitlynn Carter, s kojom je provela vrući ljetni odmor u Italiji, a u listopadu 2019. otkrila je da ljubi pjevača Codyja Simpsona, s kojim je prekinula u kolovozu 2021. godine. Trenutačno navodno ljubi glazbenika Maxxa Moranda, a Liam je do kolovoza prošle godine ljubio glumicu Gabrielle Brooks.

