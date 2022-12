Francuska nogometna zvijezda našla se u središtu skandala, razotkrila ga je ljubavnica na društvenim mrežama

Francuski nogometaš Olivier Giroud glavna je zvijezda francuske reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu, ali u privatnom životu nije mu uvijek išlo.

Francuski nogometaš Olivier Giroud velika je zvijezda francuske reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu, a velika podrška bila mu je i supruga Jennifer Giroud, s kojom je u braku od 2011. godine.

Njezina prisutnost Giroudu je bila od velikog značaja u njegovoj karijeri, ali 2014. godine zamalo je izgubio tu važnu ženu u svojem životu.

Naime, Olivier je te godine imao ljubavnu aferu s manekenkom Celijom Kay.

Dvojac je svoje sastanke vješto skrivao sve do jednog dana kad je Celia na Twitteru podijelila fotografiju Oliviera u donjem rublju u hotelskoj sobi.

Fotografija se proširila internetom brzinom munje, a nogometaša je zbog tog skandala tadašnji nogometni klub u kaznio s 200 tisuća funti.

Fotografiju je te godine objavio i Daily Mail, a možete je pogledati OVDJE.

Jennifer na cijelu situaciju nije uopće reagirala, a suprugu je oprostila te s njim sada ima četvero djece: Ariju, Evana, Jade i Aarona.

Giroud se nakon što je njegova fotografija bila na svim naslovnicama javno ispričao supruzi, obitelji i klubu.

''Ispričavam se svojoj supruzi, svojoj obitelji, svima u klubu, suigračima i navijačima Arsenala. Sada se moram boriti za svoju obitelj i klub. Moram tražiti od njih da mi oproste. Ništa drugo nije važno u ovom trenutku'', napisao je tada na Twitteru.

I apologise to my wife, family and friends and my manager, team-mates and Arsenal fans.

I now have to fight for my family and for my club and obtain their forgiveness. Nothing else matters at the moment.