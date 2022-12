Zvijezda ''Twin Peaksa'' svojom pojavom posljednjih godina zabrinjava fanove, a lijepo lice uništili su estetski zahvati

Zvijezda ''Twin Peaksa'' Lara Flynn Boyle rijetko se pojavljuje u javnosti, a prije nekoliko je godina sve šokirala svojim izgledom nakon niza estetskih korekcija na licu.

Lara Flynn Boyle, glumica je koja se proslavila u ''Twin Peaksu'', a proteklih se godina vrlo rijetko pojavljuje u javnosti.

Pogledaj i ovo Strašno Šokirat ćete se kada vidite kako izgleda danas! Uništila se

Sada su je paparazzi uhvatili u Los Angelesu dok je pomagala svojoj majci s unošenjem stvari u automobil, a uz ležernu kombinaciju trenerke, majice i jakne, kosu je svezala u rep te prošetala bez šminke. Paparazze je primijetila, ali nije se previše zamarala njihovom prisutnosti.

Larin izgled posljednjih godina šokira njezine brojne fanove diljem svijeta. Naime, glumica je jedna od onih koja se odlučila podvrgnuti nizu estetskih zahvata na licu kako bi održala svoju mladolikost što dugotrajnijom, ali danas zbog toga više na nalikuje na samu sebe. Njezina rijetka pojavljivanja ostaju u sjeni izobličena lica iako nikada nije otvoreno priznala odlaske pod nož, kao ni probleme koja je imala s alkoholom.

Podsjetimo, Lara Flynn Boyle svoja je najznačajnija glumačka ostvarenja ostvarila na početku karijere kao problematična i znatiželjna tinejdžerica Donna Hayword u kultnom "Twin Peaksu" te kao Stacy u filmu "Wayneov svijet". Zahvaljujući talentu, ali i prirodnoj ljepoti koja ju krasila Lara je mogla birati muškarce s kojima želi izlaziti, a na tom se popisu našlo puno poznatih imena. Između ostalih ljubila je glumce Erica Danea i Kylea MacLachlana, glazbenika Adama Duritza i brojne druge te punila stupce tabloida koji su pratili svaki njezin korak.

Krajem 90-ih godina Lara je bila u vezi s kolegom Davidom Spadeom, međutim njihova je ljubav počela pucati nakon što se legendarni Jack Nicholson počeo raspitivati za glumicu.

Prije najnovije uloge, posljednji je film snimila 2015. godine te je izbjegavala javnost koliko je god mogla. Paparazzi je uvijek spremno snimaju, no ni njima to ne uspijeva s obzirom na to da Lara očito želi privatni život i ostaviti takvim.

