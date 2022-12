Prvim na listi najseksi muškaraca 2022. godine proglašen britanski miljenik žena koji iza sebe ima burnu ljubavnu prošlost!

Objavljena je lista najseksi muškaraca 2022. godine, a prvo mjesto osvojio je zgodni britanski glumac Henry Cavill.

Prema tradicionalnoj listi TC Candlera odabrano je 100 najseksipilnijih muškaraca 2022. godine, a prvo mjesto odnio je britanski miljenik žena Henry Cavill.

Henry je već godinama miljenik žena, a proslavio se ulogom ''Supermana'' te Sherlocka Holmesa u ''Enoli Holmes'', a mnogi su ga počeli pratiti i u ''Witcheru''.

Iza Henryja, na listi se našao reper, plesač i pjevač grupe Stray Kids Hwang Hyunjin. Slijede Timothee Chalamet, Chris Hemsworth, pjevač Keung To, glumac Lucien Laviscount, pjevač Kim Tae Hyung, Vinner Hacker, plesač Ni-Ki, Dean Schneider i tako dalje.

Zgodni glumac je iza sebe ima povijest izlaženja s brojnim ljepoticama, no niti jedna ga nije uspjela toliko očarati da bi se skrasio uz nju. 2018. godine prekinuo je vezu s kaskaderkom Lucy Cork, a prije toga je nekoliko tjedana proveo u romansi s Kaley Cuoco zvijezdom serije "Teorija velikog praska", a na koju zapravo misteriozna plavuše iz londonske šetnje neodoljivo podsjeća.

"Nitko me nije pratio sve dok nisam upoznala Supermana. Bavim se ovim poslom 20 godina i čitav život sam mogla ići kamo sam htjela, raditi što sam htjela. Nije postojala niti jedna moja paparazzi fotografija sve do prije sedam mjeseci", izjavila je u to vrijeme Kelly.

Henry je također ljubio i Taru King, Marisu Gonzalu i Ginu Carano, a bio je i zaručen s profesionalnom jahačicom Ellen Whitaker no zaruke su raskinuli 2011. godine.

Trenutno je u vezi s glumicom Natalie Viscuso.

