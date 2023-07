Evo što novu sezonu The Witchera razlikuje od prve dvije, Cavill je odličan, ali nešto je ipak zbunjujuće!

Na Netflix je stigao prvi dio treće sezone fantastične dramske serije, The Witcher. Ono što ovu sezonu razlikuje od prethodnih je činjenica da će ovo biti posljednja sezona u kojoj ćemo gledati Henryja Cavilla u ulozi Geralt of Rivia.

Prvih pet epizoda nove sezone započne snažno, ode u konfuziju, i završi potpuno mlako. Činise kako Netflix ipak nije dao u prave ruke ovu intrigantnu priču o anti heroju Geraltu, te se doima kako ni njima nije u potpunosti jasno što su snimili.

The Witcher je serija koju je kreirala Lauren Schmidt Hissrich, a koja se temelji na istoimenoj seriji knjiga poljskog pisca Andrzeja Sapkowskog.

Serija ima dosta redatelja i redateljica, ali im je svima pošlo za rukom da svaka epizoda ima svoj kontinuitet što stilski i scenaristički, tako i s glumačkom igrom. Ono što mi je od starta zasmetalo kao gledateljici u ovom prvom dijelu treće sezone, je činjenica da mi apsolutno nije bilo jasno što gledam.

Pogledala sam na početku što se dešavalo na kraju druge sezone, jasni su mi bili glavni likovi, ali i dalje nisam imala pojma što gledam. Vjerujem kako strukturalno serija nema problema, ali izvedba i montaža su na razini osrednjeg filmskog djela. Flashbackovi u zadnjoj epizodi vam pokušavaju objasniti bolje situacije i likove, ali vas zapravo čine još nervoznijim jer ima toliko informacija da se pogubite iz scene u scenu. Zapleti i velika otkrića koja su nam možda i predvidljiva, su napravljena toliko naivno i zbrzano da pomislite kako je Netflix pustio nedovršenu verziju epizode van u svijet, sasvim slučajno.

Scenaristički ovo je najslabija sezona do sada. Osim konfuznih atomskih bombi od informacija, previše je modernih fraza koje ne pripadaju situaciji i vremenu. Taj skok u današnje vrijeme ne bi nužno bio problematičan da je korišten u prave svrhe, decentno, te na način da je komplementaran za situacije i likove, a ne da gledateljima bude prst u oko. Estetski se također vidi kako se serija promijenila, ali mi nije posve jasno zašto.

Kostimi izgledaju kao da su tek ispeglani i zašiveni, posve novi iako se likovi bore sa nezamislivim čudovištima. Čitav taj estetski aspekt izgleda dosta jeftino, što doprinosi generalnom razočarenju za sve ljubitelje ove velike priče. Čini se kako su kreatori zajedno sa producentima prestali vjerovati u ovaj veliki projekt, što se definitivno vidi u trećoj sezoni od starta. Pozitivna stvar koja je prisutna od prve epizode prve sezone pa sve do sada, su tri glavna lika koja imaju svoj kontinuitet i razvoj.

Henry Cavill koji utjelovljuje Witchera Geralta je fenomenalan. On je anti-heroj koji se čini kako ne pripada nigdje, odsječen od svega, tvrdoglav, i toliko suhoparan da je na trenutke upravo to što mu daje na trenutke komičnost. On je u ovoj sezoni više u očinskoj ulozi nego u ulozi snažnog velikog Witchera, i to je upravo ono što je lijepo za vidjeti kao promjenu i razvoj lika. Cavill svoj lik igra dosljedno od početka do kraja, te je zaista opravdao sebe kao glumca s ovom ulogom, i otišao iz serije u pravo vrijeme. Njegova ljubav prema ovom liku je evidentna, te će zaista biti čudno vidjeti Liama Hemswortha kao njegovu zamjenu. Mislim da bi upravo velika većina gledatelja nastavila gledati Witchera samo zbog Henryja Cavilla, iako su svjesni da je serija skrenula nekim drugim, razočaravajućim putem. Ostatak glumačke postave je relativno dobar, ali toliko ima likova koji se isprepliću da je teško uopće skužiti tko je tko, i koja je svrha svakog lika.

Treća sezona serija The Witcher je nažalost veliko razočaranje. Nejasni likovi, veliki skokovi u vremenu koji su neobjašnjeni, mlaki zapleti, i veoma loša montaža, učinili su ovu sezonu gotovo negledljivom.

Ono što vas vuče da nastavite gledati seriju je definitivno Cavill u ulozi Geralta. Njegova prisutnost je hipnotizirajuća, i jedva čekate da izvadi mač i krene sa borbom sa nekim od čudnovatih čudovišta koji ga prate iz sezone u sezonu. Ostaje nam samo da sačekamo i drugi dio treće sezone, i da držimo fige da ćemo dobiti ono što od ove serije tražimo. Magiju, mističnost, puno krvi, malo Cavillovih mišića, i dašak romantike.