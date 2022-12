Naš bivši reprezentativac posljednji je dan 2022. godine proveo u društvu svojih najmilijih, a na znatiželjne poglede nije se osvrtao

Darijo Srna uživao je u posljednjem danu 2022. godine te na dubrovačkom Stradunu popio kavu u društvu supruge i prijatelja.

Darijo Srna uhvaćen je objektivima fotografa na glavnoj ulici Dubrovnika Stradunu.

Naš bivši nogometni reprezentativac uživao je u posljednjem danu 2022. godine pa u obližnjem kafiću popio kavu sa suprugom Mirelom Forić Srnom i prijateljima.

Darijo je u jednom trenu vidio fotografa, ali nije se previše obazirao te je nastavio uživati u slobodnom vremenu.

Darijo i Mirela posljednji su se put pojavili u javnosti početkom studenog na promociji njegove knjige ''Zašto te zovu Srna''. Par je sređen pozirao ispred fotografa, a ponosni nogometaš pritisnuo je svoju suprugu u čvrst zagrljaj.

Darijo je u karijeri često isticao, pa i na promociji naglasio, bezrezervnu potporu svoje obitelji, osobito supruge Mirele.

''Za mene je moja supruga veliki heroj i ja sam s njom proživio puno lijepih trenutaka, a nažalost i loših koje nosi nogometni život i ona je cijelo vrijeme bila uz mene. Ona je moj heroj, moj zid, moja potpora i ja to jako cijenim, jako ju volim i hvala joj za to'', zaključio je Darijo emotivno.

''Mislim da je on stvarno poseban čovjek i to sad govorim koliko uopće ja mogu o njemu nešto objektivno reći. Ne znam, mene ta njegova emotivnost, otvorenost, humor, pozitivnost istog trena privukla njemu. On je moj suprug i ima puno dana u godini kad mislim da bi ga mogla zadaviti'', iskreno je rekla Mirela, Darijeva supruga.

Inače, Darijo i Mirela u braku su od 2010. godine, a imali su jedno od najluksuznijih domaćih vjenčanja. Sudbonosno da izrekli su u Dubrovniku, a svadbeno slavlje organizirali su u hotelu Excelsior, gdje su ih zabavljali Jole i Halid Bešlić. Par zajedno ima dvoje djece, kćer Kasju i sina Karla, a Mirela je uvijek bila velika podrška svojem suprugu.

