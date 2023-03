Naša sportašica zasjala u topiću i suknjici, pa vratila sve u 2014. godinu koja je za nju bila jako posebna!

Ana Zaninović i Mario Ožbolt veselo su otplesali zahtjevni jive i publiku odveli u 2014. godinu koja je za Anu jako posebna.

Ana Zaninović i njen partner Mario Ožbolt veselo su otplesali zahtjevni jive u drugoj emisiji ''Plesa sa zvijezdama'', a za nastup je naša sportašica zasjala u topiću i suknjici žute boje koja je istaknula njene isklesane mišiće.

Ana se za početak nastupa spustila na ljuljački na sredinu podija, a Tamara Loos na kraju je komentirala kako se Ana ne boji visina obzirom na silna prijestolja na kojima je stajala upravo na najvišem mjestu.

Naša taekwondoašica nastupom se prisjetila svoje 2014. godine u kojoj je proglašena svjetskom prvakinjom u taekwondou u Koreji, a je li i nastup bio za zlatnu medalju komentirao je žiri.

''U prošloj emisiji je bilo sigurnije, danas je bilo malo k'o po jajima, pažljivo si plesala, ali jive je užasno težak i sigurno je da ćeš ti to dobro odraditi ubuduće i samo naprijed u sportskom duhu!'' rekla je Larisa Lipovac.

Igor Barberić se složio s Larisom te dodao: ''Nije bilo stelarno kao prošli put, ali jer si zadnji put bila dobra ja se ne bojim za tebe ubuduće. Imaš taj prirodni šarm kojeg možeš povećat na 200 posto i samo nek' to ide i vježbaj korake.''

Marko Ciboci rekao je da treba poraditi na kikovima, a Franka Batelić je za nju imala samo riječi hvale.

''Ti imaš taj x faktor koji treba na pozornici, sportaš ne odustaje, idemo do kraja i to je to. I nakon greškica koje si imala nisi odustala, krenula si dalje i mislim da ćeš još dugo ostat ovdje!''.

Plesni par kaže da je zadovoljan obzirom na to da su bili bolesni prošli tjedan.

''Bili smo bolesni tako da sam ponosan jer je Anči večeras tu i jer je izdržala'', rekao je Mario.

''Nema izlike, idemo dalje!'' završila je hrabro Ana.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nikad ljepša Larisa u haljini s ogromnim ukrasom koji čini većinu outfita, a i cipele kradu pažnju!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nova Tamarina haljina o kojoj će se pričati danima: Grubnić se odlučio za outfit potpuno suprotan prvoj emisiji!