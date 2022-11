Na Eurosongu je nastupala sa Zdravkom Čolićem, borila se s teškim bolestima, a u smrt ju je odvela nespretna okolnost

Strašne vijesti stigle su o Nicole Josy, ženi koja je na Euroviziji nastupala sa Zdravkom Čolićem. U smrt su je odvele stepenice.

Belgijska pjevačica Nicole Josy, preminula je u svome domu nakon tragičnih okolnosti, javili su belgijski mediji.

76-godišnja Nicole pala je niz stepenice u svojoj kući, a ozljede su za ženu bile prejake te je preminula.

Nicole je hrvatskoj javnosti poznata po nastupu na Euroviziji gdje je nastupao i naš legendarni Zdravko Čolić.

Josy je nastupala kao dio dua Nicole i Hugo, a izvodili su pjesmu ''Baby, baby''.

Belgiji su također poznati i po hitovima "Goeiemorgen, morgen" i "Pastorale", a mnogima su bili simpatični jer su ujedno bili i bračni par. Upoznali su se 1970., a vjenčali 1971. godine.

“Naša je tajna da se pomirimo i raščistimo to prije spavanja svaki put kad se posvađamo”, otkrila je jednom prilikom Nicole.

1971. prvi su put trebali nastupiti na Eurosongu s pjesmom ''Goeiemorgen, morgen'', ali je direktno prije puta za Dublin Nicole osjetila simptome bolesti te su ih zamijenili Lily Castel i Jacques Raymond. Njihova druga šansa bila je 1973. godine, a na natjecanju su završili zadnji. Unatoč rezultatu, pjesma je postala hit u Flandriji i ostala je nezaboravna zbog kostima i plesne rutine.

Godine 2004. Nicole i Hugo ponovno su pokušali predstavljati Belgiju s pjesmom "Love is All Around". U prvom polufinalu završili su drugi.

Nicole i Hugo nastavili su s nastupima do 2016., a onda su postali njegovatelji Lucienne, Nicoleine majke. Nicole je dva puta dijagnosticiran rak, a borila se i s Alzheimerovom bolešću, ali bolest je ipak nadvladala tragedija i okončala joj život.

