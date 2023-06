Zbog jedne pogreške sve se promijenilo, a godinama kasnije pokušava otkriti može li se išta vratiti na staro

Knjiga "Sva nova ljeta" oduševila je čitatelje diljem svijeta te je tjednima bila u samome vrhu najprodavanijih knjiga New York Timesa.

Perzefona Fraser glavna je junakinja romana Carley Fortune, kanadske spisateljice koja je knjigom "Sva nova ljeta" oduševila čitatelje diljem svijeta.

No vratimo se Perzefoni, tj. Percy, kojoj je vikendica u Barry's Bayju promijenila čitav život još dok je bila djevojčica. Iako kao starija odbija ljetovati bilo gdje, živi u Torontu i ne miče se iz gradske vreve, ipak ju život na kraju natjera da se vrati na mjesto odakle je sve krenulo.

Spisateljica čitavo vrijeme jako pazi da čitateljima objasni zbog čega je važno vraćati se u prošlost te pomno prati sva događanja od prije nekoliko godina i sadašnjeg vremena. Percy i Sam bili su šest godina nerazdvojni. Krenuli su kao najbolji prijatelji, da bi kasnije postali par, no jedno ljeto promijenilo je sve. Upravo to ljeto razlog je zbog kojeg se Percy ne upušta u ozbiljne veze te odbija svakog muškarca koji joj dođe iole blizu. Sam s druge strane ima djevojku, no čim se Percy pojavi stvari se drastično promijene.

Veliku ulogu u svemu ima i Samov brat Charlie te njihova majka Sue. Zbog jedne pogreške koju je Percy davno napravila okrenuo joj se svijet naglavačke, a sve što duboko u sebi želi je da se stvari vrate ondje gdje su bile te da ona i Sam mogu nastaviti gdje su stali. Koliko je to moguće i hoće li joj se želje ostvariti, ipak morate otkriti sami.

Knjiga "Sva nova ljeta" objavljena je nakladi Znanja i prava je poslastica ako volite ljubavne romane. Ako ih i ne volite, ova će vam knjiga promijeniti mišljenje o tom žanru. Nimalo pretenciozna, knjiga "Sva nova ljeta" vam vrlo lako ulazi od kožu i sve od prve do posljednje stranice uživate na jezeru u Barry's Bayju s Percy, Samom i njihovom družinom te proživljavate sve uspone i padove s njima, bez da odmah shvatite koliko su vam bliski te se sa svakim od likova možete poistovjetiti.