Za sve obožavatelje animacije: Preporuke za njih pet u kojima ćete zaista uživati!

Kada se želimo opustiti, obično se okrenemo nekom filmu ili seriji, ali rijetko kada istražimo svijet animiranih serija za odrasle. Upravo su pametne i originalne animirane serije pomogle Netflixu da se istakne na prenapučenom tržištu.

Ako ste obožavatelji animacije, Netflix ima neke od najboljih animiranih serija na svijetu, a ja sam izdvojila pet onih u kojima zaista uživam.

BOJACK HORSEMAN

BoJack Horseman animirana je TV serija za odrasle koja je jedna od najuspješnijih novih televizijskih serija u povijesti Netflixa, a kreirao ju je komičar Raphael Bob Waksberg. Serija je smještena u Hollywoodu i vrti se oko antropomorfnog konja BoJack Horsemana, isprane zvijezde sitcoma iz 1990-ih koji se planira vratiti na scenu s uspješnom autobiografijom. Serija ima veoma živopisne likove od kojih su većina antropomorfne životinje, kao i sjajno napisan scenarij koji je protkan crnim humorom.

F IS FOR FAMILY

Iako je animirana serija za odrasle, F is For Family serija je s kojom se najviše možemo poistovjetiti kada govorimo o odnosima u obitelji. Kreirali su je sjajni komičar Bill Burr i Michael Price za Netflix, a radnja je smještena između 1973. i 1974. godine. F is For Family prati disfunkcionalnu američku obitelj u malom izmišljenom gradiću Rustvaleu u Pennsylvaniji. Bill Burr daje glas Franku, prgavom veteranu koji jednostavno ne može kontrolirati svoj temperament. Njegov je lik napisan fenomenalno. Čovjek je za kojeg se ne želite vezati, ali je toliko zanimljiv i komičan da vam vrlo brzo priraste srcu.

BIG MOUTH

Big Mouth je animirani sitcom o odrastanju. Kreirali su ga Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin i Jennifer Flackett. Serija je temeljena na Krollovu i Goldbergovu odrastanju u predgrađu New Yorka. Zanimljivo je u ovoj sjajnoj animiranoj seriji to što upoznajemo i izmišljene verzije glavnih likova koje su u njihovoj glavi. Big Mouth pokriva sve što se tiče odrastanja, od raznih neugodnosti, prvih poljubaca, mijenjanja tijela te prvih seksualnih iskustava. S ovom animiranom serijom ne nedostaje smijeha i mi vam je od srca preporučujemo.

INSIDE JOB

Inside Job je znanstvenofantastični sitcom za odrasle koji je kreirao Shion Takeuchi. Najjednostavnije rečeno, radnja se vrti oko disfunkcionalnog tima koji radi za Vladu iz sjene. Oni pokušavaju provesti sve sulude svjetske zavjere, ali im obično to ne ide od ruke. Inside Job je animirana serija koju morate pomno pratiti jer ima puno informacija, ali itekako vrijedi izdvojiti vrijeme za gledanje.

HUMAN RESOURCES

Human Resource je zapravo spin-off animirane serije Big Mouth. Za razliku od Big Moutha, ova se serija fokusira na mjesto gdje rade Hormonska čudovišta koja smo imali priliku vidjeti u originalnoj seriji. Osim odličnog humora, ova serija prikazuje Hormonska čudovišta iz jedne nove vizure. Oni su reprezentacija osjećaja stvarnih ljudi te na kreativan i domišljat način prikazuju sve ono što nosimo u sebi, dobro i loše. Human Resources zabavna je animirana serija koja se bavi problemima s kojima se kao odrasli sigurno možemo poistovjetiti.